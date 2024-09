Rekdal ut mot NRK-ekspert: – Beskriver meg ut fra synsing og myter

– Det bør være det.

Kjetil Rekdal var selvsikker da Sunnmørsposten onsdag spurte om han og Geir Frigård bør overta A-landslaget etter Ståle Solbakken.

Solbakkens uttalelser om at dette mest sannsynlig er hans siste kvalik som Norge-trener har nemlig utløst en diskusjon om hvem som bør overta jobben.

NRK-ekspertene Åge Hareide og Kristoffer Løkberg peker begge på Ole Gunnar Solskjær, men Rekdal mener han bør øverst på NFFs liste.

– Ikke redd for å si det

Det var i Sunnmørspostens podkast «Sunnmørsball» at Rekdal onsdag lanserte kandidaturet til seg selv og assistenttrener Geir Frigård.

– Fordi vi har det som skal til for å ta Norge til et mesterskap. Det er bare å se på statistikken vår fra vi begynte. Jeg er ikke redd for å si det. Så vet jeg at det er mange andre gode alternativer, som også kan gjøre en veldig god jobb på norske landslaget. Men vi to bør absolutt være en av kandidatene, også kanskje til og med en av favorittene. Det sier jeg uten å være breial, sa Rekdal.

NRK-ekspert Carl-Erik Torp er enig med Rekdal i at han trolig er én av kandidatene NFF har på blokka til å overta Norge-jobben etter Ståle Solbakken.

Men han tror ikke Rekdal har rett i at han er en av favorittene.

– Rekdal har utvilsomt en lang CV som spiller og trener. Men ingenting av det han har prestert i sine siste trenerjobber tilsier at det er godt nok for å få en landslagssjefsjobb, sier Torp.

SKEPTISK: Carl-Erik Torp. Foto: Birk Pessl-Kleiven / NRK

NRK-eksperten mener HamKam-jobben var sist gang Rekdal hadde en suksessfull periode som trener.

Men Torp mener det har vært en like sterk prestasjon av Jakob Michelsen å holde laget i Eliteserien som det var av Rekdal å rykke opp med dem.

– Ikke vunnet så mye

Han er heller ikke overrasket over at dagens Aalesund-trener går så hardt ut og lanserer sitt eget kandidatur.

– Dette har vi hørt før. Kjetil Rekdal har jo snakket om den jobben lenge og mener han er perfekt for den. Jeg ser jeg argumentene han kommer med, at han fleksibel når det gjelder til spillestil og formasjon, og at han har en vinnermentalitet. Men det er jo ikke så mange av lagene hans som har vunnet så mye, sier Torp.

NRK-eksperten mener landslaget under Ståle Solbakken er på rett vei.

– Nå er vi kommet tre fjerdedeler gjennom stormen og nærmer oss solskinn på den andre siden. Skal vi gi opp og be om å rykke tilbake til start? spør Torp retorisk.

En ansettelse av Rekdal vil være å gå i en helt annen retning enn den spillestilen Solbakken har jobbet med å få innprentet de siste årene, mener han.

– Og hvordan vil spillere som Oscar Bobb og Martin Ødegaard passe i et Rekdal-system? Rekdal er kanskje taktisk smart og en god kampleder. Men er det rett å få inn en trener nå som er kjent for å rope «nå må dere løpe mer, trøkke til, vinne den duellen, nå må dere faen meg skjerpe dere». Det tror jeg ikke virker i 2024, og i hvert fall ikke med et landslag med spillere som er vant med noe helt annet i klubblagene sine, tror Torp.

Rekdal: – Synsing og myter

Kjetil Rekdal har fått lese Torps uttalelser. Han ønsker ikke å svare på telefon, men sender følgende SMS til NRK:

– Rar beskrivelse av meg som trener. Det tyder veldig på at han ikke vet hva jeg driver med, og beskriver meg ut fra synsing og myter. 58-27-23 er statistikken på 108 seriekamper, skriver Rekdal.

58 seire, 27 uavgjort og 23 tap gir et poengsnitt på 1,86.

– For å stille et motspørsmål: Hva vil du si til dem som mener resultatene de siste sesongene ikke har vært gode nok for å bli landslagstrener?

– Jeg beskrev statistikken på forrige SMS, skriver Rekdal, og legger med følgende tall over ligakampene i hans fire siste klubbjobber:

Aafk 3-1-3

Omonia 5-2-2

RBK 19-12-10

HamKam 31-12-8

NRK har kvalitetssjekket tallene.

Carl-Erik Torp lar seg imidlertid ikke overbevise.

– Det er helt ok statistikk, men jeg synes ikke disse tallene er nok til å bli landslagstrener. Da er det mange som er aktuelle. Og jeg tror uansett ikke det er statistikken hans som ville gjort ham til landslagstrener, men heller hans erfaring og lederegenskaper, svarer Torp.

BLIR HAN NESTE? Kjetil Rekdal vil ha jobben til Ståle Solbakken. Foto: Montasje NTB

Solbakken: – Jobbet hardt med det i mange år

Ståle Solbakken og Rekdal har vært i flere offentlige disputter de siste årene. Landslagssjefen vil ikke si så mye om Rekdals offensive uttalelser.

– Har ikke han og VGTV jobbet hardt med det i mange år? spør Solbakken med et smil da NRK ber om en kommentar.

Rekdal ønsker ikke å svare på Solbakkens uttalelse.

Kjetil Rekdal * Fullt navn: Kjetil André Rekdal * Alder: 55 år (født 6. november 1968) * Klubber som trener: Vålerenga (2001-06), Lierse (2006-07), Kaiserslautern (2007-08), Aalesund (2008-12), Vålerenga (2013-16), Start (2018-19), HamKam (2020-21), Rosenborg (2022-23), Omonoia (2024), Aalesund (2024-) * Klubber som spiller: Fiksdal/Rekdal, Molde, Borussia Mönchengladbach, Lierse, Rennes, Hertha Berlin, Vålerenga * Landskamper/mål: 83/17 * Meritter som trener: Seriegull med Vålerenga (2005), NM-gull med Vålerenga (2002) og Aalesund (2009 og 2011). Ledet HamKam opp i Eliteserien (2021) * Aktuell: Er ferdig som trener for det kypriotiske laget Omonoia etter litt over en måned i rollen. (©NTB)

Positiv Løkberg: – Det synes jeg er deilig

NRK-ekspert og Viking-spiller Kristoffer Løkberg har på sin side sans for at Rekdal går så hardt ut og lanserer seg selv til Norge-jobben.

– Det synes jeg er deilig. Det er jo akkurat så offensivt som det må være hvis du skal ha sjanse til å få den jobben. Og hvis du vet at det mest sannsynlig ligger andre trenere lengre frem i panna hos de som skal ta disse avgjørelsene, så sørger du for at du blir hørt og sett når du kommer med disse uttalelsene, sier Løkberg.

Han er helt enig med Rekdal i at dagens Aalesund-trener bør være en kandidat til jobben.

– Rekdal og Frigård vil kunne spille forskjellige type formasjoner, men det ligger jo i kortene at det blir fem bak og en mer pragmatisk, kynisk fotball som baserer seg i enda større grad av defensiv trygghet, noe som er ganske annerledes enn det som har vært under Solbakken. Men den CV-en han har, og de resultatene han har oppnådd, taler jo veldig for at han skal være aktuell, mener Løkberg.

DELTE: NRK-ekspertene Carl-Erik Torp og Kristoffer Løkberg har ulikt syn på Rekdals kvalifikasjoner som Norge-trener. Foto: Montasje NRK

– Han har jo vært en aktiv kritiker av særlig landslaget, men også NFF, over tid. Tror du det kan tale mot ham når NFF-toppene skal diskutere ny Norge-trener?

– Jeg håper jo ikke det. Jeg håper at de som skal ansette ny trener holder alt de kjenner på personlig utenfor. Dette må være en prosess der man skal finne ut hvem som er best kvalifisert til å ta Norge til et mesterskap. Jeg håper virkelig ikke det har noe å si for Rekdal. Han har vært kritisk til det ene og det andre rundt det landslaget her, men det synes jeg er ærlig og befriende, sier Løkberg.

Norge åpner Nasjonsligaen med bortekamp mot Kasakhstan fredag. Den kampen har avspark 16.00 og kan høres på NRK Sport eller sees på TV 2.