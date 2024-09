Norge-stjerner stemples som feige av TV-eksperter – slår tilbake

NRK-ekspert Carl-Erik Torp mener nemlig at Leo Skiri Østigård og Andreas Hanche-Olsen i Norges midtforsvar må ta sin del av skylden for at Norge ikke vant kampen fredag kveld.

– Stopperne våre blir feige med ball. Laget trenger at de enten trer pasninger opp gjennom ledd eller tar med seg ballen høyere i banen selv, for å skape overtall. Dette er et problem for Solbakkens lag, sier Torp.

– De holdt jo nullen, er ikke det viktigere for stoppere enn å bidra offensivt slik du etterlyser?

– Primært sett ja, men i dagens fotball, og med måten Solbakken ønsker å spille på, trengs det stoppere som sprer trygghet i det oppbyggende spillet. At de skaper og gir overall og et dilemma for motstanderne. På den måten får de kreative offensive spillerne bedre forutsetninger til å skape sjansene, svarer NRK-eksperten.

MENER STOPPERNE ER FEIGE: Carl-Erik Torp og Jesper Mathisen. Foto: Montasje Bildbyrån

– Startet bakfra

Torp får full støtte fra ekspertkollega Jesper Mathisen. Etter kampen uttalte han følgende på TV 2:

– Dette ble en ny veldig skuffende landskamp for Ståle Solbakkens Norge. Det var altfor lite tempo, både i ball og bevegelse. Og det startet helt bakfra, med feige stoppere som ikke turte å ta med seg ballen frem og gi bedre arbeidsforhold for de foran seg, sa Jesper Mathisen på TV 2.

Se høydepunktene fra kampen her:

Dagsrevyen Du trenger javascript for å se video.

Slår tilbake: – For billig

Leo Østigård var ikke tilgjengelig for pressen etter kampslutt i Almaty fredag kveld, men stoppermakker Hanche-Olsen har lite til overs for kritikken.

– Vi holder jo nullen, så vi gjør vår hovedoppgave. Hvis de laster oss for det også, at vi ikke scorer mål, så har vi selvfølgelig et ansvar og kan sikkert gjøre mer. Men det er nok andre steder skoen trykker i dag, sier Hanche-Olsen til NRK.

– Det er ikke sånn at det er én løsning på alt, og da plutselig scorer vi fire mål. Jeg føler den blir litt for billig, legger han til.

– Hva ville du pekt på selv?

– Jeg ville jo pekt på effektiviteten. Den er litt under der vi pleier å være. Vi har mange store sjanser som vi kan sette. Og så blir vi tatt litt på kontringer og er ikke helt gode nok i gjenvinningsspillet til tider, synes jeg.

Men Norge-stopperen tar samtidig en dose selvkritikk for at midtbanespillerne ikke ble foret mer enn de gjorde med baller fredag kveld.

– Sett under ett så kunne vi kanskje tatt med ballen mer frem, men at det var hovedproblemet i dag, vet jeg ikke om jeg helt er med på, sier han.

HOLDT NULLEN: Leo Østigård og Andreas Hanche-Olsen bidro til at Norge holdt målet tomt mot Kasakhstan. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Også på NRKs spillerbørs får stopperne kritikk. Kristoffer Løkberg gir 3 til begge to, med følgende vurdering av Hanche-Olsen:

«Bør, i likhet med sin stoppermakker, ta mer ansvar for å skape overtall bakfra».

Solbakken: – Ikke deres spisskompetanse

Landslagssjef Ståle Solbakken fikk et direkte spørsmål av VG om tematikken da han stilte opp for journalistene i Almaty etter kampslutt:

– Burde ikke stopperne klare å slå noen flere pasninger gjennom ledd, ta med seg ball, dra på seg press? Man ser det ikke i det hele tatt? kom det fra VGs journalist.

– I noen faser kunne de sikkert ha gjort det, og vært flinkere til det, men deres spisskompetanse er jo på mange måter ikke det. Jeg synes de løste det fornuftig, for vi mistet ingen baller, svarer landslagssjefen.

Berg: – Jeg var veldig tydelig

Midtbanespiller Patrick Berg forteller at stoppernes bidrag med ballen ble et tema før kampstart.

– Vi hadde stort fokus på det på forhånd. Vi var litt usikre på om de kom i 5-3-2 eller 5-4-1. Da vi fikk lagoppstillinga før kamp, så vi at de startet med én spiss. Da er jeg veldig tydelig på at da blir mye av oppspillsansvaret lagt på stopperne. At de spiller to mot én spiss og sånn sett har veldig gode muligheter til å ta med seg ballen forbi den ene spissen. Så det var noe vi snakket om på forhånd, forteller Berg til NRK.

– Hvordan synes du det ble løst?

– Nei, selvfølgelig, sett i ettertid kunne vi løst det mye bedre. Men det er ikke bare deres ansvar alene. Det er et kollektivt ansvar, så jeg syns ikke vi skal legge alt ansvaret på dem, svarer Glimt-kapteinen.

ADVARTE: Patrick Berg ga beskjed i forkant av kampen om viktigheten av stoppernes bidrag med ball. Foto: BILDBYRÅN

Sørloth: – Noe vi må jobbe med

Også Alexander Sørloth mener Norge må bli bedre i den delen av spillet. På spørsmål om Norge er gode nok til å skape overtall bakfra mot lavtliggende motstandere, svarer Spania-proffen slik:

– Det er noe jeg synes vi må jobbe med. Spesielt få satt litt fart, få spilt av presseledd. Men det blir litt sirup til tider. Samtidig skaper vi sjanser, og i dag skal vi klare å sette i hvert fall ett mål. Vi må også jobbe med dødball, det var for dårlig kvalitet på det, i hvert fall med den hodestyrken vi har.

– Må stopperne våge mer, for at Martin Ødegaard ikke skal bli så lav, for eksempel?

– Ja, det er noe vi må jobbe med, selvfølgelig. Men det er ett punkt. Vi klarer til tider å skape sjanser uansett, men det er noe vi må bli bedre på, svarer Sørloth.

Sjekk NRK-børsen fra Kasakhstan - Norge: «Ødegaard tar enormt mye ansvar. For mye ansvar?»

– De virket utrygge

Carl-Erik Torp ble ikke overbevist av det han så av Norges stopperpar generelt sett, ikke bare med ballen.

– De virket utrygge. Arbeidsfordelingen virket uklar, de gikk i hverandres bed flere ganger. De gikk i samme dueller, så det virker ikke komfortabelt. Det er en bekymring for Ståle Solbakken etter denne kampen, mener Torp.

– Det er ikke sånn at vi har noen stor forskjell i våre oppgaver. Vår oppgave først og fremst er å ikke slippe inn mål, og det gjør vi ikke i dag. Så der leverer vi, svarer Hanche-Olsen.

Han er først og fremst skuffet over at Norge må reise hjem til Oslo med kun ett poeng i bagasjen.

– Det kjennes veldig, veldig frustrerende, selvfølgelig. Vi hadde forhåpninger om tre poeng og en seier, men det fikk vi dessverre ikke til, sier han til NRK.