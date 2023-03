– Helt sykt! Det har vært et mål å gå over seks meter siden jeg var liten og visste hva stavsprang var, sier Sondre Guttormsen til NRK, en snau time etter det eventyrlige hoppet som smadret den gamle norgesrekorden på 5,90 meter.

Natt til lørdag sikret han seg en plass i historiebøkene samtidig som han tok sin tredje strake seier i collegemesterskapet i USA. Det til tross for en lite ideell oppladning. Den siste uken har han skrudd tiden frem og tilbake fra amerikansk og tyrkisk tid, etter at han ble europamester innendørs i Istanbul for bare en uke siden.

SEKS METER: Sondre Guttormsen kom seg over listen på 6,00 meter. Foto: Kirby Lee / Reuters

På spørsmål hvordan han har håndtert overgangen, flirer han.

– Helt ærlig. Jeg vet ikke. Det var en liten gamble, men jeg hadde tanker om at EM var viktig dette året siden jeg har vunnet NCAA to ganger før. Jeg tenkte at det var nok dager hvile og at det var bra. Jeg taklet jetlag bra og tok vare på kroppen min, sier Guttormsen, som representerer Princeton i collegemesterskapet.

Vidar-hopperen beskriver en intens duell i jakten på rekorden.

Foto: Privat Du trenger javascript for å se video. Foto: Privat

Tok stor risiko

Amerikaneren Zach Bradford utfordret lenge nordmannen i kampen om tittelen. Fordi listen allerede fra 5,41 ble flyttet fem og fem centimeter, ble den en lang og neglebitende affære der de vekslet mellom å ha føringen i konkurransen.

Da Bradford og Guttormsen gikk over 5,91, tok nordmannen en sjanse. På tribunen dro lillebror Simen, som også er en talentfull stavhopper, opp telefonen. De ringte hjem til pappa og trener Atle Guttormsen. Sammen ble de enige om å droppe neste høyde.

– Jeg tror ikke så mange hadde gjort det. Du vil jo vinne på lavest mulig resultat, så gå videre til en annen høyde, sier Guttormsen, som forklarer valget slik:

– Målet var seks meter i dag og jeg trodde ikke han skulle klare 96, så da tok jeg en sjanse. Da setter jeg meg ned og hviler og satser på at han ikke klarer det. Jeg tror fortsatt jeg skulle klart det om han hadde hoppet over, smiler 23-åringen, som fra høsten skal studere og hoppe for Universitetet i Texas.

Flytter grensene hele tiden

Pappa Atle Guttormsen satt våken gjennom natten for å følge konkurransen. Han forteller at sønnen hoppet langt bedre teknisk i NCAA-finalen enn under EM i Istanbul. Kombinert med gunstige forhold, 1600 meter over havet, bidro det til knallhoppet.

Han tror imidlertid ikke seks meter vil være en vanesak helt ennå.

– Nei, det kan man ikke forvente. Men man kan forvente hyppigere 5,90-resultater, sier Guttormsen.

Verdensrekordholder Armand Duplantis (6,22) og Christopher Nilsen (6,00) var de eneste som hoppet over seks meter utendørs forrige sesong.

Guttormsen og Pål Haugen Lillefosse lå på delt 9.-plass i 2022-statistikken med norgesrekordhopp på 5,86 meter.

Sondre Guttormsen hoppet 5,80 i 2019, flyttet deretter persen opp til 5,81 i 2021. Sist år gikk den opp til 5,86 – før den nå rykket opp til seks meter. Stavsprang skiller ikke mellom utendørs og innendørs resultater når det gjelder rekordene.

Det siste året har vært historisk godt i norsk stavsprang-sammenheng. Pål Haugen Lillefosse, Simen Guttormsen og Sondre Guttormsen representerte Norge i VM i Eugene.

PUSHER HVERANDRE: Simen Guttormsen (fra venstre), Pål Haugen Lillefosse og Sondre Guttormsen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Lillefosse og Sondre Guttormsen har vekslet mellom å tangere og sette nye norgesrekorder. Førstnevnte tok EM-bronse i München, før Guttormsen fulgte opp med 2.-plass i Diamond League-finalen – og nå EM-gull innendørs og seks meter.