Solbakken reagerer etter Rekdals Ødegaard-utspill: – Ufint av ham

Ødegaard spilte en anonym førstemgang i 1-1-kampen mot Nederland onsdag kveld, men spilte seg opp i en mer sentral posisjon etter pause.

Tidligere landslagskaptein Kjetil Rekdal fulgte kampen for VGTV. Der felte han en nokså knallhard dom over det han fikk se av dagens landslagskaptein.

– Det er ikke tvil om at Martin er for lite på ballen til å få frem sine styrker. Den diskusjonen kommer til å leve videre fremover. Har vi plass til ham? spurte Rekdal retorisk i VGTV-studioet.

– Dette er fjerde-femte kamp på rad han bare er der ute og er usynlig. Da er spørsmålet om han er riktig å bruke. Spørsmålet må stilles, la Rekdal til.

Solbakken: – Ufint

På pressekonferansen torsdag ble Solbakken konfrontert med utspillet.

– Da må jeg spørre? Hvilke eksperter sier dette? Det er noe av det dummeste ...

Da Solbakken ble informert om at det var Kjetil Rekdal som hadde sagt det, måtte landslagssjefen flire.

Kjetil Rekdal er kritisk til Ødegaard etter onsdagens kamp. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Nå har jeg rost Rekdal så lenge på grunn av det HamKam-opplegget, sier Solbakken, før han legger ut på en lengre argumentasjon om hvorfor Rekdal bommer:

– Det er litt ufint av ham. Nei, altså, Martin er steinsikker på det laget. Hvilken side hadde vi trøbbel på i førsteomgang? Martin spiller da foran en debutant som gjorde en OK jobb, men som skal «coaches», og den siden stenger de helt. De hadde ikke én farlighet på den siden. Han er den som løper mest på banen av alle, og flest topp 3 intensive løp, begynner Solbakken.

– Martin gjorde en fantastisk jobb som kaptein før og under kampen. Jeg tror Martin alltid vil rive hos mange, fordi han har det navnet han har – akkurat som Haaland, legger han til.

– Tar medalje i VM om dette stemmer

Solbakken slår fast at Ødegaard er bankers på laget hans.

– Det er bare tull. Hvis Norge ikke har plass til ham, da skal jeg vedde mye på at vi tar medalje i VM innen 2028, er beskjeden fra Solbakken.

Ståle Solbakken tar kapteinen sin i forsvar. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Kjetil Rekdal har ikke besvart NRKs henvendelser torsdag.

– Rekdal er jo ingen nybegynner i fotballen. Har han ikke et poeng når han sier at Ødegaard har vært ganske usynlig i fire-fem kamper på rad?

– Han var ikke i sin beste form da han fikk ankelskaden mot Gibraltar, og det plagde ham nok både mot Tyrkia og Montenegro. Og det var ikke hans beste landskamper. Det er kvalik-kampene jeg er mest opptatt av. På den andre samlingen kom utenlandsproffene fra 14 dagers ferie, så forutsetningene lå ikke til rette hverken for spillerne eller laget, svarer Solbakken på NRKs spørsmål.

Uttalelsene fra Rekdal fikk ikke bare Solbakken til å reagere. Også Rekdalds tidligere landslagskollega Jan Åge Fjørtoft stusser. På Twitter skriver Fjørtoft:

«Norges to klart beste spillere er Martin Ødegaard og Erling Haaland. Først var det visst et stort problem at Erling ikke løste rollen sin godt nok for Norge. Og nå er det visst ikke plass til Martin. SÅ glad at Ståle er sjef. Av alle 50 problemene han har. Dette er 51. og 52. » skriver Fjørtoft på Twitter torsdag.

Han fikk raskt svar av fotballekspert Morten Langli:

«Alle vet at det er Norges to beste spillere. Problemet er å finne en plan/strategi/formasjon som gjør at vi får det beste ut av begge to. Oftere. Som ved kontringen som endte med stolpeskudd. MØ’s beste posisjon mot topp motstand er ikke opplagt. Derfor byttet Ståle til 2.omg. » skrev Langli.

– Det er jeg enig i. Liker bare ikke «statements» som «har vi plass til ham?», svarte Fjørtoft.

Martin Ødegaard var ganske anonym før pause, men spilte seg opp i andre omgang. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

NRK-ekspert: – Bør ikke vrakes

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mener Solbakken med all tydelighet fikk se hva som er Ødegaards beste posisjon på banen. Mot Nederland kom Norges nummer ti mer til sin rett sentralt.

– Han var helt usynlig på kanten, ble lav og tok defensivt ansvar. Han var langt mer med sentralt i 2.-omgang, og han kom mer til sin rett med ballfordeling og gode stikkere. Jeg synes det var svar i seg selv, sier Torp til NRK.

Han vil ikke høre snakk om noe benking foreløpig.

– Ødegaard er på et så høyt nivå at han ikke bør vrakes, men være i riktig rolle på banen. Solbakken er jo veldig pragmatisk og gjør grep underveis, men det er naturlig å stille spørsmål om det hadde vært bedre med en ren kontringskant til høyre fra start, mener Torp.

Norges neste landskamp spilles borte mot Latvia førstkommende lørdag.