– Det er jo helt sjukt. Det er nyttårsaften, julaften og bursdag på en og samme dag, sier Hustad til NRK etter å ha sikret NM-gull.

– Hva skjedde der ute?

– Spør du meg, så spør jeg deg, fortsetter hun.

Hustad var et supertalent og herjet i junior-VM i Kasakhstan i 2015. Der vant hun blant annet stafetten med Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng og Julie Myhre.

I dag knuste hun konkurrentene da hun sikret NM-gull foran Julie Bjervig Drivenes. Silje Theodorsen sikret bronse.

Hustad forteller at målet var en topp 5-plassering. Men utover i rennet følte hun seg bare bare bedre og bedre.

Hustad blir overfalt av lagvenninner over målstreken. Du trenger javascript for å se video. Hustad blir overfalt av lagvenninner over målstreken.

– «Har jeg starta for hardt?», tenkte jeg da, sier Hustad.

Men løpet holdt inn. I mål var hun 32 sekunder foran nærmeste konkurrent. Det fikk 27-åringen til å miste munn og mæle.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si ... Eller, jeg sier jo veldig mye, men jeg blir egentlig målløs, sier Hustad.

– Det er tydelig at det her betyr enormt mye. Når man har hatt motgang, så betyr oppturen desto mer. Og man får betalt for å ha stått i stormen og stampa i mange år. Nå opplever hun endelig jentedrømmen og vinner NM-gull, sier NRKs langrennsekspert Therese Johaug.

Avfeier kritikere

Selv har Hustad vært usikker på om hun vil klare å komme tilbake, men poengterer ovenfor NRK at hun alltid har hatt troen på seg selv. For mye trening kombinert med kyssesyken er grunnen til at pila pekte i feil retning.

– Det har vært tunge år siden det, men jeg har bra gullfiskhukommelse. Alle de dårlige rennene glemmer jeg fort, og så tar jeg med meg det som er bra.

– Hvorfor har du ikke gitt opp?

– Det tror jeg det er mange som har stilt seg spørsmål om. Jeg tror det bare er den indre driven. Jeg elsker jo langrenn, sier Hustad.

Og kritikerne har hun brydd seg lite om.

SEIERSKVINNE: Sofie Nordsveen Hustad vant 10 kilometer skøyting på Beitstølen. Foto: NTB

– Jeg tenker at de får tenke det de tenker. Jeg har familien min og gode venner. Jeg tidenes gjeng i Kjelsås. Nora Sandnes og Julie Drivenes. Hele Kjelsås-gjengen har vært gull verdt for meg, sier Hustad.

– Hva var det du spurte om, egentlig?

– Jeg glemte det, jeg også. Jeg spurte om hva de sa. De som kasta seg over deg i mål?, spør NRKs programleder.

– Fy søren, dette er helt rått. De er verdens beste venner. Jeg digger det. Hva de sa? De sa jo at dette er helt sykt. Jeg vet ikke helt. Jeg var helt i ørska der, sier Hustad.

– Magisk

Mor, May Britt Norsveen Hustad, er stolt over datteren som har stått i mye motgang. Dagens seier, som kom ni år etter at hun ble juniorverdensmester, beskriver hun som «ellevilt bra».

STOLT MOR: Sofie Nordsveen Hustad sammen med sin mor May Britt Norsveen Hustad. Foto: NTB

– Hvordan er det å se henne stå på toppen av pallen her nå?

– Det er helt magisk. En eventyrlig seier for henne som har stått på veldig, sier mor Hustad.

– Hva gjør at hun ikke har gitt opp?

– Hun har en indre drivkraft som ingen andre forstår. Hun har bare lyst til å bli best, så det er det som gjelder, sier hun videre.

Kvinnelandslagstrener, Sjur Ole Svarstad, er også imponert og understreker at langrenn er en tålmodighetsprøve av de sjeldne.

INNGANGSBILLETT TIL VERDENSCUP: Kvinnelandslagstrener, Sjur Ole Svarstad, håper Hustad fortsetter å vise god form. Foto: Geir Olsen / NTB

– Vi har sett i VM i fjor at det er de over 30 som tar medaljene. Hvis Sofie tråkker rett fremover nå, så kan hun få mange gode opplevelser i skisporet.

Svarstad avslår heller ikke en eventuell tur til verdenscuprennet i Holmenkollen.

– Sofie kan bare fortsette å prestere, og så skal du se at det blir en tur i Kollen, fortsetter han.

Comeback for Fossesholm

Helene Marie Fossesholm hadde ikke gått eneste skirenn på over ett år. Men under NM-comebacket på Beitostølen ble hun knust av konkurrentene, selv uten de største stjernene på start.

Det var en tydelig nervøs Fossesholm før start.

– Den frokosten i dag var helt grusom. Altså, når du brekker deg før du spiser, frokost da vet du at du er spent, sa Fossesholm til NRK og poengterte at det bare var et sunnhetstegn. Les også Supertalentet vart parkert av trenaren i «krabbetempo»

Fossesholm startet forholdsvis beskjedent og lå 17, 1 sekunder bak Julie Bjervig Drivenes ved 3,6 kilometer.

Nærmest samme tidsdifferansen skilte disse to løperne halvveis i løpet, da Drivenes fortsatt var i tet, men endte til slutt på en 10. plass i comebacket.

Fikk skjennepreken av Johaug

Therese Johaug, som har trent en del med Fossesholm den siste tiden, fortalte før start at Hokksund-jenta har funnet tilbake til både idrettsgleden- og gnisten.

Men på en treningsøkt to dager før NM-comebacket slet Johaug rett og slett med å henge på i nedoverbakkene. Hun måtte også fram med pekefingeren da råtass-egenskapene til Fossholm tok overhånd, ifølge Johaug.

– På den siste økta vi hadde, så fikk hun litt skjennepreken, fortalte NRKs langrennsekspert før start.

Therese Johaug, NRKs langrennsekspert. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hun fortsatte:

– Hun gutser alt og kjører nesten som en alpinist ned Kitzbühel. Det var isete, og jeg fant hun til slutt i skråningen. Da kom pekefingeren min fram.

Johaug påpekte videre at Fossesholm eier få hemninger, noe som er fordelen hennes som langrennsløper. For hun er god både nedover og i svinger. Nettopp der kan hun ta mange sekunder på konkurrentene, påpekte Johaug.