Røiseland på pallen etter fantomløp

Marte Olsbu Røiseland knuste konkurrentene i sporte, og sikret seg beste langrennstid på kvinnenes sprint. Men med to bom på den liggende skytingen, ble det med andreplass for Røiseland. Tiril Eckhoff startet best av de norske og ledet etter den første skytingen, men sprakk på stående og var ute av kampen med fire bom. Italienske Dorothea Wierer vant rennet, og tsjekkiske Marketa Davidova ble nummer tre.

– Det er utrolig at jeg skyter to bom og blir nummer to i dag, konkluderte Røiseland etter løpet.