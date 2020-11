Slik hylles nødlandslaget: – Dette er så vakkert

Det gikk ikke mange minutter ut i Norges landskamp mot Østerrike for emneknaggen #nødlandslaget trendet på Twitter.

For de norske spillerne la ned en meget solid innsats, jobbet og slet på hver eneste ball, og skapte både de fleste og største sjansene borte mot Østerrike. Nå hylles Nød-Norge for den heroiske innsatsen.

– Jeg sitter og syns det er fantastisk å se en sånn vanvittig lagmoral. De kjemper på hver ball. Det er litt sånn rørende, egentlig. Jeg er rørt, sier NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp.

På sin Instagram-konto har Martin Ødegaard lagt ut følgende melding:

– Norge er stolte av dere, skriver Real Madrid-spilleren.

Foto: Skjermdump fra Instagram

– En gedigen positiv overraskelse

Til tross for at de ble kalt inn på landslaget under tre døgn før kamp, storspilte de norske spillerne i den avgjørende kampen.

Spesielt én mann imponerte ekspertene.

– Jeg syns Sondre Tronstad har levert en søknad til å være med når samtlige spillere er tilgjengelige. Har den kombinasjonen av enorm arbeidsinnsats og å spille trygt og godt sentralt på midtbanen, som Norge ofte har savnet, spesielt i denne formasjonen, mente Brede Hangeland på TV 2s sending.

NRKs ekspert er enig.

– For meg er Sondre Tronstad gedigen positiv overraskelse. Han har kanskje gått litt under radaren for de fleste. Så god til å vinne ballen, en vanvittig god kamp. En god søknad til å bli invitert igjen, mener Torp.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Nakstad visste hva han gjorde

For selv om Norge ikke vant kampen, vant de det norske folks hjerter med innsatsen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Oppladningen var langt fra opptimal for laget. Da Omar Elabdellaoui testet positivt på koronaviruset fredag forrige uke, satte norske helsemyndigheter ned foten. Laget skulle i karantene, og «nødlandslaget» ble et faktum.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.