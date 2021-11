Slik har Solskjær blitt Peps kryptonitt

Det er et fenomen som egentlig gir null mening.

Når Manchester City møter Manchester United lørdag, bør de kjøre over vertene. Den taktiske duellen er Pep Guardiola mot Ole Gunnar Solskjær.

Guardiola er en av tidenes beste trenere. Han har vunnet ni ligatitler totalt i Spania, Tyskland og England.

Solskjær har to ligatitler – i Norge. De siste ukene har han blitt omtalt som planløs og inkompetent. Så dårlig spiller United for tiden, at de fleste tror han snart får fyken.

Man skulle tro at Guardiola gnir seg i hendene over å møte Solskjær.

Men det er Guardiola selv som bør være bekymret.

Ole slår Jürgen

I hvert fall om man ser på Guardiolas statistikk mot Solskjær. Spanjolen klekker som regel ut en mesterlig slagplan mot sine rivaler, om det så er i Premier League, La Liga eller Bundesliga.

Men likesom Supermann blir svekket av kryptonitt, mister Guardiola ofte sin magi mot 48-åringen fra Kristiansund.

Guardiola har målt krefter mot 210 trenere i sin karriere. Blant dem han har møtt mer enn fire ganger, har han dårligst resultater mot Solskjær. De to har møttes åtte ganger. Guardiola har vunnet tre, Solskjær har vunnet fire.

Det gir Guardiola et snitt på 1,25 poeng per kamp mot Solskjær.

Det er lavere enn mot Jürgen Klopp, José Mourinho, Thomas Tuchel og 193 andre trenere.

GLISET: Solskjær kunne smile bredt etter 2–2 mot Atalanta i mesterligaen, der Cristiano Ronaldo (t.v.) scoret begge for United Foto: Marco Bertorello / AFP

Faktisk er Solskjær den eneste regelmessige rivalen som har vunnet oftere mot Guardiola enn han har tapt. Den eneste som nærmer seg det, er Klopp, som har ni seiere og ni tap.

Seks andre trenere har flere seiere enn tap mot Guardiola, men ingen av dem har møtt ham mer enn tre ganger. Ingen av dem har vunnet mer enn én gang.

Utskjelte Solskjær har altså fire seiere på åtte forsøk.

Hvordan er det mulig?

Den store svakheten

Sagt enkelt har Solskjær en stall som i utgangspunktet er ideell til å møte Guardiola. Faktisk er Uniteds styrker mot City de samme som gjør at de sliter mot svakere lag.

Mot de store kan Solskjær fremstå som genial.

Mot de mindre kan han virke håpløs.

Slik var det i hvert fall før denne sesongen. United var solide så sant de virkelig gikk inn for å forsvare seg. Mot store lag lå de tett, godt organisert, og kontret dem i senk.

RØD JUBEL: United slo City 2–0 på bortebane i mars i år Foto: Dave Thompson / AP

Men mot lag som selv lå dypt, slet de med å finne løsninger. Dette er den store svakheten til Solskjær: At han ikke vet hvordan han skal bryte ned defensive lag. Han er avhengig av at hans kreative stjerner finner svarene selv.

Ofte gjør de det, spesielt Bruno Fernandes. Men ikke alltid.

Resultatene i ligaen forrige sesong sa sitt. Alle de seks tapene til United kom hjemme på Old Trafford, hvor fansen forventet at de angrep.

Borte, hvor United kunne ligge lavere og fikk mer rom, tapte de aldri.

De slo til og med City 2–0 borte i mars. Før det hadde City vunnet 21 kamper på rad.

Ankeret og løpsmaskinen

Denne trenden viser hva Solskjær kan som taktiker. Etter seieren mot City i mars skrev Michael Cox, en analytiker for The Athletic, om hvordan Uniteds to sentrale midtbanespillere hadde markert Citys to fremste playmakere ut av kampen.

Solskjær har brukt flere systemer i sine seiere mot Guardiola, som 4-2-3-1 og 5-3-2. Slår man samme trener fire ganger, er det ikke bare flaks.

RIVALER: Solskjærs kontringstaktikk passer perfekt mot ballsikre City Foto: Phil Noble / Reuters

Det er normalt at lag prøver å kontre City i senk. Det er unormalt at noen klarer det.

Samtidig hjelper det at Uniteds stall passer slike kamper såpass bra. Om flere av spillerne mangler offensive kvaliteter mot små lag, har de utvilsomt evnen til å forsvare seg.

Ta for eksempel forsvarsklippen Harry Maguire, som mangler farten til de aller beste stopperne, men som er god til å forsvare egen boks. Høyrebacken Aaron Wan-Bissaka slår svake innlegg, men defensivt én mot én er han rå.

Foran forsvaret har Solskjær en løpsmaskin (Fred), et tungt anker (Nemanja Matic) og en sterk duellspiller (Scott McTominay). Ingen av dem er spesielt gode med ballen, noe som byr på trøbbel mot lag som Aston Villa.

Men mot City betyr det mindre, for United har knapt ballen uansett.

Vinner ikke med Pogba

La oss heller ikke glemme de raske driblerne på topp, som Marcus Rashford, Anthony Martial og nå Jadon Sancho. Solskjær har alle våpnene han trenger for å slå City.

Spillerne han har brukt i sine fire seiere mot Guardiola, underbygger dette.

Seks stykker har startet i samtlige. Fire av dem utgjør forsvaret: Maguire, Wan-Bissaka, Victor Lindelöf og Luke Shaw.

Den femte er lagets beste ballvinner: Fred.

Den sjette er en kontringsspiller: Martial.

Disse seks kommer til sin rett mot City. Samtidig er det motsatte sant om Paul Pogba, en midtbanespiller som er teknisk briljant, men rotete defensivt og treig i presset.

Slike svakheter straffes hardt mot City, fordi de flytter ballen så kjapt at Uniteds midtbane må være mobil og disiplinert for å henge med.

I Solskjærs fire seiere mot City har ikke Pogba vært i troppen en eneste gang.

PAUL POGBA: Franskmannen har ikke vært i troppen noen av de gangene Solskjærs United har slått Guardiolas City Foto: Peter Powell / AP

Av de tre kampene Pogba har startet, har United spilt uavgjort én og tapt to.

Så det er ingen krise for Solskjær at Pogba er suspendert. Stopperen Raphaël Varane er skadet, men det gir plass til Lindelöf, som sannsynligvis blir spilleklar, og som vet hvordan disse kampene vinnes.

Så hva er sjansene for at Solskjær tar en ny skalp?

Under press

Dessverre er de lavere enn før. En seier forutsetter at United kan utføre Solskjærs slagplan på en lignende måte som de har gjort de siste to årene.

Men siden sommeren har United mistet sin defensive stabilitet. De har allerede tapt en bortekamp, 2–4 mot Leicester. For to uker siden røk de på 0–5 mot Liverpool på Old Trafford.

City har slagkraften til å gi Solskjær en ny slik smell.

Hva blir nøkkelen? Om triumfene mot City har vist ham noe, så er det verdien av spillerne som løper mye og jobber hardt. Det setter et spørsmålstegn ved Cristiano Ronaldo, som lunter rundt uten ball, men som har ni mål på 11 kamper.

Presset er enormt. Det er to uker til neste kamp grunnet landslagspausen, og blir det en ny fadese her, vil Uniteds styre få en god anledning til å bytte trener.

Vinner han, vil Solskjær kjøpe seg mer tid.

Taper han, kan han fort ha møtt Guardiola for siste gang.