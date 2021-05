Slik feiret byen opprykk – nå må klubben selges

Bildene ovenfor gir et lite innblikk i hva fotballen betyr på sørvestkysten av Italia, bare noen mil sør for Napoli.

Denne uken var 23 års ventetid over da Salernitana sikret opprykk fra Serie B.

Likevel må supporterne vente litt til.

Salerniatana er nemlig eid av den italienske forretningsmannen Claudio Lotito, som også eier Serie A-klubben Lazio.

Reglementet i Italia er krystallklart: Ingen kan eie to profesjonelle klubber i samme divisjon.

TIDLIG GOD: Julian Kristoffersen har en rekke kamper for aldersbestemte landslag. Han ble stående med fem kamper for U21-landslaget. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Det blir spennende å se hva som skjer der. Han må jo selge klubben. Jeg vet ikke hvordan de kommer til å gjøre det. Det blir spennende å se, sier Julian Kristoffersen til NRK.

– Ville vært utrolig

Kristoffersen kom til klubben fra sørkoreanske Jeonnam Dragons så sent som i februar, og nordmannen var altså med å rykke opp etter bare noen måneder i Salerno.

Denne uken har vært en eneste lang fest for spillerne og supporterne. Samtidig pågår arbeidet med å bestemme klubbens videre skjebne.

Eieren Claudio Lotito har nå i underkant av 30 dager til å finne en kjøper, ifølge italienske medier.

Hvis han mot formodning ikke vil selge klubben, blir Salernitana tvunget til å fortsette i Serie B.

– Han må jo selge Salernitana. Det er ingenting som tyder på at han vil selge Lazio. Dette er jo noe han har vært klar over kan skje, og vi får håpe for hans sjelefred at han har plantet noen frø, sier Strive-kommentator Even Braastad.

Braastad, som også står bak podkasten Støvelball, følger italiensk fotball tett.

Det er ingenting som tyder på at Lotito bestemmer seg for å beholde eierskapet i begge klubbene.

– Det ville vært helt utrolig hvis det skjedde. Forretningsmessig sitter han jo med dårlige kort siden alle vet at han må selge. Samtidig har Salernitana vært en farmerklubb for Lazio, og det er spennende å se hvordan dette samarbeidet fortsetter, sier Braastad.

Utestengt

Lotito har vært en kontroversiell eier i italiensk fotball. I 2006 ble han dømt og utstengt fra fotballen for sin rolle i den store dommerskandalen, som fikk navnet Calciopoli.

Fotballtoppen er også utestengt i skrivende stund. Lazio unnlot nemlig å rapportere positive koronaprøver til lokale myndigheter, og tre koronapositive spillere fikk delta på trening, ifølge BBC.

MEKTIG: Lazio- og Salernitana-eier Claudio Lotito. Foto: Domenico Stinellis / AP

Klubben ble bøtelagt, og klubblegene og president Lotito ble utestengt i henholdsvis 12 og 7 måneder.

– Lotito er av generasjonen som har vært med så lenge at han også var med i det mørkeste kapittelet, som er Calciopoli. Det er et stempel du ikke kommer deg unna. Italia er jo også preget av en kultur som ikke glemmer, sier Braastad.

Kristoffersen forteller at Lotito holdt en tale for spillerne etter at opprykket var sikret.

Nordmannen har fått et positivt inntrykk av italieneren, men spillerne vet altså lite om det forestående salget.

– Vi har snakket veldig lite om det, men det er jeg sikker på blir løst, sier Kristoffersen, som nå ser frem til en ny sesong på det øverste nivået.

– Det har egentlig gått over all forventing. Vi har gjort det veldig bra. Det er utrolig kult å være en del av det. Jeg gleder meg bare til fortsettelsen nå.