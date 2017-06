Skarstein satte verdensrekord: – Surrealistisk

Med rekordtiden 10:49.940 knuste Skarstein konkurrentene, og satte ny verdensrekord.

Dermed fikk Skarstein sin revansj, etter at hun mistet rekorden på målstreken i fjor.

– Jeg gikk for rekorden i fjor, og tok den! Men da var det en annen som såvidt slo meg på målstreken, og tok rekorden, forteller Skarstein til NRK etter løpet.

Med et litt tynt felt i dagens heat, bestemte Skarstein for at hun skulle gå for rekorden igjen i Poznan. Dermed lå alt til rette for at hun skulle slå tilbake dette året.

– Det var veldig deilig å få revansje etter det!

Den nye verdensrekorden gjør også at Skarstein setter ny personlig rekord med hele tre sekunder.

Tok rekorden i semi-finalen

Det er en veldig glad Skarstein som snakker med NRK etter verdensrekordløpet. Hun forteller om følelsen når hun kom opp av vannet, og så på klokka.

VERDENSREKORD: I kolonnen til ytterst til høyre står det WB, som bekrefter verdensrekorden. Foto: PRIVAT

– Det er spesielt å komme opp fra vannet og se WB (verdensrekord) ved siden av tiden. Det var helt surrealistisk!

Overraskende nok kom rekordtiden i semifinalen. Nå retter Skarstein blikket frem mot finalen, hvor muligheten for en ny rekord henger i luften.

– Det var innmari ålreit å ta rekorden. Nå har jeg jo bare meg selv å kjempe mot!

Finalen går av stabelen på lørdag.