Skandale i Aleesamis opprykkskamp – spillere kastet baller på banen for å stoppe angrep

Skandalen oppstod i andre omgang. Frosinone ledet 1-0, noe som i praksis gjorde dem klare for Serie A hvis resultatet stod seg. Spillet ble stoppet etter at baller ble kastet inn på banen.

TV-kameraene fanget opp at det var Frosinones spillere på benken som kastet disse inn, for å stoppe Palermo som var på vei fremover i banen.

SKANDALEKAMP: Haitam Aleesami spilte hele kampen mot Frosinone Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Christian Ruud-Venneraasen, mannen bak den italienske fotballpodkasten Divin Codino, følger Palermo tett. Han sier reaksjonene etter hendelsen har vært sterke.

– Det blir fordømt. Alle ser hvor usportslig det er, og dette stempler klubben Frosinone i lang tid fremover.

Nå bekrefter Palermos eier, Maurizio Zamparini, at klubben vil legge inn protest etter Frosinones usportslige opptreden, skriver Football Italia.

– Vi har instruert våre advokater om å legge inn en protest, sier Zamparini.

Blåste av for tidlig

Men ballkastingen er ikke det eneste som får Palermo-eieren til å steile. Han reagerer sterkt på dommerens prestasjon.

Først ga dommeren et frispark til Palermo rett utenfor boksen. Like etter endret han det til straffe, som ved scoring ville sendt Haitam Aleesamis lag i ledelsen i sluttspillkampen. Men etter litt tanke ombestemte dommeren seg, og trakk straffesparket ut av boksen, til et frispark.

RASER: Maurizio Zamparini varsel protest etter kampen mot Frosinone Foto: Luca Bruno / AP

Og ikke nok med det, dommeren var også nødt til å blåse av for tidlig. For da Frosinone satte inn 2–0 nesten syv minutter på overtid, var det fortsatt halvannet minutt igjen å spille. Men Frosinones supportere stormet banen, og dommeren valgte å avslutte kampen.

– Det var en rekke hendelser som ikke har noe med lovlighet å gjøre. Det var en ulovlig kamp, sier Palermo-eier Zamparini i en video på klubbens nettside.

– Desperat forsøk

Dermed kommer det en protest fra Palermo.

– Det er et siste desperat forsøk fra Palermo for å få det opprykket. De forsøker å enten få kampen spilt på nytt, eller at den skal starte opp der den ble avsluttet for tidlig, forklarer Ruud-Venneraasen.

Han mener det er lite trolig at protesten vil tas til etterfølgelse. Med halvannet minutt igjen å spille ville Palermo likevel vært nødt til å score to mål på den tiden, for å sikre opprykk.

Palermo kom til returoppgjøret med en 2-1-ledelse fra første kamp. Det endte til slutt 2–0. Haitam Aleesami spilte hele kampen, og pådro seg et gult kort.

Haitam Aleesami har ikke besvart NRKs henvendelser.