Landslagsbacken om framtida: – Ligger ikke i mine hender

– Det er klart man ønsker å spille på høyest og best mulig nivå, men jeg har to år igjen av kontrakten min og det er vel det jeg må forholde meg til, sier Aleesami når NRK møter landslagets venstreback på fotballskole på Holmlia i Oslo.

Han er hjemme og kobler av. Debutsesongen i Palermo endte med nedrykk fra serie A.

Akkurat nå forbereder han seg på spill i serie B. Men han lar det skinne igjennom at det frister med en overgang til en bedre liga.

– Lærerikt år

– Det frister vel for alle fotballspillere, det er det ingen tvil om. Om det er aktuelt, det vet jeg ikke ennå, for det ligger ikke i mine hender. Det handler om å kjøre på, så får man se hva framtida har å by på, sier Aleesami.

25-åringen hadde flere alternativer da han forlot svenske IFK Göteborg i fjor sommer. En håndfull trenerbytter og et nedrykk senere angrer han ikke på valget.

– Absolutt ikke. Jeg dro til Palermo for å spille i serie A, for å matche meg mot de beste lagene, som Juventus, Inter, Milan, Roma, Napoli, Lazio, Fiorentina og andre lag. Det har vært et kult og lærerikt år for min del, sier Aleesami.

ROSA PÅ BALL: Haitam Aleesami regner med han spiller i Palermos rosa drakt også neste sesong, men utelukker ikke forandring. Foto: Corrado Lanino / Ap

Foreløpig velger han å tro at spill på nivå to i Italia ikke går på bekostning av landslagsplassen.

– Det er mulig det ikke blir optimalt, men det kan det hende det fungerer også. Det er vanskelig å si. Det er mange på landslaget som spiller i Bundesliga 2 også. Det er ikke noe jeg har tenkt noe særlig på. Jeg tar det som det kommer, sier Aleesami.

– Kult prosjekt

Når han – met sannsynlig – returnerer til Sicilia etter ferien, har klubben fått både nye eiere og atter en ny trener.

Foreløpig har ikke den norske forsvarsspilleren hørt noe fra dem, men han velger å se positivt på det som skjer i klubben.

– Vi får nok alt av detaljer når vi kommer tilbake fra ferie. De er helt sikkert i planleggingsfasen. Klubben ønsker å gå rett opp og bli en toppklubb igjen, så det er mulig vi kan bli et veldig kult prosjekt, sier Haitam Aleesami.