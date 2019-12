Tomoe Zenimoto Hvas smadret sin egen nordiske rekord med to sekunder, og sikret norsk sølvmedalje på 200 meter medley i kortbane-EM i svømming i Glasgow.

19-åringen fra Bærum, som også var yngstemann i feltet, klinket til med tiden 1.51.74, som er ny nordisk rekord, tredje beste tid i Europa og niende beste i verden noensinne.

– Det er helt sinnssykt. Han setter nordisk rekord med to sekunder. Han gjør alt riktig hver eneste femti. Han setter detaljene og vendingene. Jeg kan nesten ikke fatte det, sier NRKs ekspertkommentator Aleksander Hetland og fortsetter:

– La oss bare tenke på hvor raskt 1.51.74 er. Det er nest best i verden i år. Dette her er internasjonal toppklasse av den yngste karen i feltet. Svømmer for Bærumssvømmerne og knuser til her i EM-finalen.

Suksess på favorittdistansen

Kun Andreas Vazaios fra Hellas var raskere enn Hvas og vant EM-gullet med tiden 1.50.85. Bronsen gikk til Phillip Heintz fra Tyskland.

– Jeg måtte sjekke et par ganger faktisk, for å bekrefte at det var min tid. Det kom nesten som et sjokk. Jeg var veldig overrasket, sier sølvvinneren til TV 2 og legger til:

– Det er kanskje det største øyeblikket i min seniorkarriere. Det betyr utrolig mye for meg. Jeg kommer aldri til å glemme det.

Sølvmedaljen er nordmannens andre internasjonale medalje på seniornivå. I 2017 tok han bronse på samme øvelse i kortbane-EM i København. 19-åringen har også et gull fra ungdoms-OL i Buenos Aires i 2018. Også den medaljen fikk han på favorittdistansen.

– Supertalentet fra Bærum tar den første medaljen for Norge i dette mesterskapet. Gratulerer med dagen til Tomoe, til norsk svømming og til alle som er glad i å se nordmenn på pallen. Endelig satt den for Norge, sier NRKs svømmekommentator Ingrid Sørli Glomnes.

Foto: Jessica Gow/TT / NTB scanpix

Har vist god form

Hvas tok seg greit videre til finalen tidligere i dag da han svømte inn til tredje beste tid i sitt forsøksheat. Tiden hans, 1.53,74, var også ny norsk rekord. Bærumssvømmeren ble kun slått av britiske Duncan Scott og greske Andreas Vazaios.

Nordmannen har vist god form gjennom dette mesterskapet. Hvas var i aksjon også i gårsdagens finale på 100 meter butterfly. Og etter å ha levert den raskeste tiden i semifinalen var det store forventninger til at 19-åringen skulle hevde seg i toppen.

Slik gikk det ikke. Hvas åpnet forsiktig og maktet aldri å blande seg inn i medaljekampen. Han kom inn på en femteplass med tiden 49,97, 11 hundredeler svakere enn sin egen bestenotering.