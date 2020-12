Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Mikaela Shiffrin (25) ble dagens beste kvinne i storslalåm i Courchevel. Da hun leverte best i begge omganger vant hun greit dagens renn. Etter at seieren var et faktum, måtte hun ta til tårene.

Hun slet faktisk med å si noe da hun ble intervjuet av FIS.

– Jeg beklager, sa Shiffrin mens hun forsøkte å hente seg inn.

– Det er ganske vanskelig å forklare. Det var 95 prosent av meg som trodde jeg ikke kunne gjøre det. Det er helt sykt å være tilbake her, sa en preget Shiffrin.

– Takknemlig

Forklaringen bak tårene er at hun mistet sin far, Jeff, i vinter, etter at han plutselig gikk bort i en ulykke. Han ble bare 65 år gammel.

På den tiden konkurrerte amerikaneren på andre siden av verden, så hun fikk ikke være til stede da farens ulykke fant sted. Hun kom seg hjem i hui og hast etter at hun fikk den tragiske beskjeden.

GIKK BORT: Mikaela Shiffrin mistet faren sin (til høyre) i februar i år. Foto: Nathan Bilow / AP

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk være med ham i hans siste stunder. Han så ikke ut som seg selv, men jeg kunne føle ham likevel, sa Shiffrin i et intervju med CNN i juni.

Hun fortalte at hun hadde et tett bånd med sin far, og at han elsker alpint.

– Alpint er noe som hele familien vår deler. Min far elsket det. Jeg fant ut at det å være på fjellet var som å være i nærheten av ham, sa Shiffrin.

25-åringen har vært suveren i skiløypa de siste årene, til tross for sin unge alder. Hun har allerede tre OL-medaljer og fem VM-gull. Hun er med andre ord blant de aller største alpinistene i verden de siste årene.

Rørt NRK-ekspert

Nina Løseth, alpinekspert og tidligere konkurrent av Shiffrin, føler med amerikaneren.

– Jeg ble faktisk rørt selv da jeg så det. Det viser at det betyr mye for henne, og det var helt sikkert en spesiell opplevelse, sier Løseth.

Som nevnt, har de Løseth møtt Shiffrin flere ganger tidligere. Hun ble litt overrasket over følelsene som ble vist etter dagens seier.

– Hun er en utøver som ikke er kjent for å vise så mye følelser. Men det er fint å se at faren betød så mye for henne, sier Løseth.

RØRT: Nina Løseth ble rørt da Mikaela Shiffrin tok til tårene på direkten. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Tøff dag for Mowinckel

Ragnhild Mowinckel hadde ikke helt dagen da hun endte til slutt som nummer 26. Kristin Lysdahl havnet like bak på 27.-plass.

Maria Therese Tviberg var derimot et norsk lyspunkt. Hun klatret 15 plasser i andre omgang, og hun var kvinnen med tredje beste tid i andre omgang.