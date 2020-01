Dårlig nytt for Solskjær

Etter 2-0-tapet mot Liverpool igår bekreftet Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær at Marcus Rashford har pådratt seg et tretthetsbrudd i ryggen. Det betyr at Uniteds toppscorer trolig blir ute i to til tre måneder. – Han har fått en stygg skade og blir ute en stund. Det pleier å ta i hvert fall seks uker å lege et tretthetsbrudd, og så må han ha rehabilitering etter det, sier nordmannen om situasjonen.