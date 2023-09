Satt ut av Riise-nyheten: – Jeg ble litt sjokkert

– Jeg synes det var overraskende, og det kom litt plutselig.

Det forteller landslagskeeper Cecilie Fiskerstrand til NRK etter at det ble kjent at Hege Riise er ferdig som landslagssjef.

– Hun hadde jo lang kontrakt og det er ikke slik at jeg går og tenker at trenere skal forsvinne hele tiden. Så er det noen andre enn meg som bestemmer det. Det er dyktigere folk enn meg som tar slike avgjørelser, sier Fiskerstrand.

FERDIG: Hege Riise avbildet under pressekonferansen fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fratredelsen skjer kort tid etter at den norske troppen kom hjem fra et mislykket VM i Australia og New Zealand. Under mesterskapet kunne NRK erfare at det var sterk Riise-misnøye i VM-troppen.

– Jeg forstår at det ser kaotisk ut utad. Jeg føler ikke jeg opplever det så kaotisk innad. Nå er vi alle i egne klubber og fokuserer på det. Og så når vi samles på landslaget igjen, så er det fullt fokus på det, sier Fiskerstrand.

Støtter avgjørelsen

RBK-profilen Anna Jøsendal hadde heller ikke forventet å få melding om Riise-exiten i dag. Hun støtter imidlertid beslutningen om å bytte ut treneren.

– Jeg ble litt sjokkert. Jeg ble egentlig det. Vi har jo hatt et evalueringsmøte, og jeg trodde ikke helt det var det som skulle komme ut. Men når det har skjedd har skjedd, så støtter jeg den avgjørelsen NFF har tatt, sier hun.

– INGEN MISNØYE: Anna Jøsendal hevder hun ikke har merket misnøye i gruppa. Foto: Lise Åserud / NTB

Jøsendal sier hun har opplevd Riise som en «bra trener» og hevder at hun ikke har lagt merke til at det har vært misnøye i troppen under VM.

– Folk har vært profesjonelle. Jeg har ikke lagt merke til noe innad i gruppa, det har bare kommet litt dumt ut i media. Jeg kjenner meg ikke igjen i den informasjonen, sier 22-åringen.

– Så du har selv ikke vært misfornøyd?

– Nei.

PRESIDENT OG TRENER: Fotballpresident Lise Klaveness og tidligere landslagssjef Hege Riise i samtaler etter pressekonferansen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kjenner seg ikke igjen i kommunikasjons-kritikk

På fredagens pressekonferanse på Ullevaal stadion forklarte fotballpresident Lise Klaveness at NFFs vurdering var at de trengte en «tydeligere og proaktiv leder».

NRK har tidligere erfart at spillere under VM reagerte på utydelige beskjeder og manglende kampledelse.

Det er ikke noe de to Brann- og landslagsspillerne Amalie Eikeland og Aurora Mikalsen kjenner seg igjen i.

– Det er ikke noe jeg har hatt noen store problemer med. Slike ting holder man og jobber med internt, sier Eikeland.

– Nei, dialogen og kommunikasjonen jeg har hatt med Hege Riise har vært kjempebra. Så nei, egentlig ikke, sier Mikalsen.

GODT FORHOLD: Emma Stølen Godø forteller at hun kom godt overens med landslagssjef Hege Riise. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

– Alle var kanskje ikke like «happy»

Emma Stølen Godø har to landskamper for Norge og ble med til VM som ubenyttet reserve. Hun var på vei inn i LSK-garderoben da hun fikk nyheten, som hun selv beskriver som «overraskende».

– Synes du det er en riktig avgjørelse?

– Personlig har jeg hatt et ganske godt forhold til Hege. Jeg har alltid hatt det, egentlig. Jeg synes det er veldig synd at VM gikk som det gikk. Jeg hadde jo selvfølgelig håpet at det skulle gå mye bedre. Men ja, fotball handler om resultat. Det er veldig resultatfokusert. Når i tillegg alle kanskje ikke er like «happy» og det er mange forskjellige meninger, så kan det fort ende slik, svarer Godø og legger til:

– Hun ble jo ansatt i fjor, så du tenker at man skal få litt tid for å få i gang et prosjekt og få jobbet litt med det prosjektet. Men fotball handler om resultat og når det ikke lykkes helt, så er fotballen ganske brutal.

– Har du opplevd at det er mange som ikke er fornøyde?

– Når resultatene blir dårlig, så er folk skuffet. Det er noen som er skuffet over seg selv, noen som er skuffet over treneren og noen som er skuffet over andre ting. Slik er det. Det er vanskelig å si bastant om det er noen som er skikkelig skuffet eller ikke. Eller misfornøyd. Det er bare slik fotballen er, rett og slett.