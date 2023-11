– Det er sjokkerende, sier Norges største håndballstjerne, Sander Sagosen, til NRK.

Han har nettopp fått høre resultatene fra undersøkelsen som 103 landslagsspillere har svart på. Det betyr at nesten halvparten av de som har representert Norge, Danmark og Sverige i mesterskap de siste fem årene har svart anonymt.

Én av tre mistenker altså at de har spilt en håndballkamp som var fikset. Av disse svarer to av tre at de tror det har skjedd flere ganger.

Over halvparten av de som mistenker en fikset kamp, svarer at dette har skjedd i løpet av de siste fire årene.

Tallene er dypt bekymrende, mener Sagosen.

– Det er rett og slett ikke bra for idretten vår. Så det er trist å høre de tallene, sier nordmannen til NRK.

Føler på avmakt

Den samme holdningen deler Lotte Grigel, som er en av dem som kjenner på mistenksomheten og følelsen av «frustrasjon og avmakt».

Hun har representert Danmark i åtte mesterskap og var utenlandsproff i både Russland, Ungarn og Frankrike, før hun avsluttet karrieren i 2021.

– Det er problematisk at det ikke er mer tillit fra spillerne, for det burde ikke være noe problem vi i det hele tatt trengte å snakke om. Man skal kunne være sikker på at det ikke er noen form for kampfiksing overhodet, sier Grigel.

Det er én type kamper som virker å være særlig utsatt: Europacupkamper. Blant dem som har mistenkt en kamp, svarer 91,2 at det gjelder europacupkamper.

Svenske Jamina Roberts, som nå spiller i Vipers Kristiansand, er blant dem som mistenker at hun har spilt en bortekamp i Europa som var fikset.

– Jeg er ganske sikker på det. Så fort vi kom over midtstreken kom armen opp for passivt spill. Vi stod og skjøt fra midtbanen til slutt. Det er frustrerende, men man kan ikke gjøre noe, sier Roberts.

Laget hennes hadde vunnet hjemmekampen først, så til tross for tap borte, vant de sammenlagt.

NRK har lagt frem tallene for flere av de norske landslagsherrene. De har altså mottatt undersøkelsen selv, men reagerer likevel kraftig på at tallene er så høye.

Javad Parsa / NTB Sander Sagosen Jeg bruker jo av og til å være misfornøyd med dommerne, men jeg har aldri spilt en kamp der jeg tror at de har gjort det med vilje. Men hvis det ligger noen fakta bak, og noen bevis på at det er et mistenkelig spill, eller noen som gjør det bevisst, så er det ufattelig trist. Beate Oma Dahle / NTB Stine Bredal Oftedal Jeg syns selvsagt det er for høyt, vi ønsker jo ikke at det skal være noe av det i idretten vår i det hele tatt. Samtidig så er det ikke tvil om at dersom du kanskje har spilt 15 år på toppnivå, så har det kanskje på et tidspunkt vært noen kamper hvor du føler det er noe. Annika Byrde / NTB Kent Robin Tønnesen Jeg tenker at det er altfor høyt, og at det er ganske sjukt. Men det er klart, vi holder på med en idrett der det kanskje er lett å gjøre noen små fikseringer. Så, nei, det er sånn at det er sjokkerende og altfor høyt. Carina Johansen / NTB Camilla Herrem Det er ganske overraskende at det er så høyt. Det skal absolutt ikke være sånn i det hele tatt. Man vil at det skal være ærlig og fint når man spiller håndball. Det skal være rettferdig når man går utpå der. Annika Byrde / NTB Harald Reinkind Først og fremst er det utrolig synd å høre og trist for sporten. Om det er kampfiksing eller ei, men at man i det hele tatt mistenker det, det er ikke sånn det bør være. Det er noe man absolutt bør slå ekstremt hardt ned på. Beate Oma Dahle / NTB Henny Reistad Det er jo høyt når man tenker at man gjerne skulle unngått alt som har med kampfiksing å gjøre. Det har vært kamper hvor man har vært misfornøyde med dommeravgjørelser, men å dra konklusjonen til kampfiksing har vært vanskelig.

EHF: – Gjenspeiles ikke i våre tall

DR, NRK og SVT har sendt resultatene av undersøkelsen til det europeiske og internasjonale håndballforbundet, EHF og IHF.

EHF skriver i en e-post at de har nulltoleranse mot kampfiksing og gjør alt for å beskytte håndballens rykte som en ren og rettferdig idrett. Hver eneste sak er én for mye, lyder det flere ganger.

I den skandinaviske undersøkelsen svarer under 30 prosent at de vet hvor og hvordan de skal varsle dersom de mistenker at en kamp er fikset.

EHF innrømmer at de ikke gjør nok for å informere om hvordan de jobber mot kampfiksing og hvordan spillerne kan varsle om mistanke. De har likevel et annet syn enn det de skandinaviske spillerne gir uttrykk for.

– Spillernes mistanker om kampfiksing i undersøkelsen gjenspeiles ikke i våre tall, svarer EHFs kommunikasjonssjef Thomas Schöneich.

Av «kontraktsmessige årsaker» ønsker han ikke å dele forbundets egne tall, men understreker at forbundet har en egen varslingskanal. EHF ønsker heller ikke å oppgi noen tall for hvor mange saker som blir sendt til denne varslingskanalen eller hvor mange saker som blir undersøkt nærmere.

Siden 2018 har de samarbeidet med Sportradar, en internasjonal organisasjon som overvåker mistenkelig spill i spillbransjen.

Sportradar identifiserte 1200 mistenkelige kamper i 2022 på tvers av idretter. Av disse var det færre enn ti håndballkamper, heter det i en e-post fra EHF.

NRK, DR og SVTs undersøkelse om kampfiksing Ekspander/minimer faktaboks Undersøkelsen er sendt til spillere som har blitt tatt ut til et mesterskap for Danmark, Norge eller Sverige de siste fem årene.

103 spillere har svart. Svarprosenten var 49.

Blant svarene var 58 kvinner og 45 menn. 26 danske, 33 svenske og 44 norske spillere har svart.

Undersøkelsen var anonym og ble sendt ut på SMS via undersøkelsesverktøyet Questback i perioden 3. oktober til 27. oktober 2023. Kampfiksing var definert slik på de tre forskjellige språkene: Norsk: Kampfiksing innebærer at en spiller, trener eller annen involvert i håndballkampen bevisst har forsøkt å oppnå et bestemt utfall, enten for at en selv eller andre skal tjene penger. Eksempler på dette kan være at man mottar et gitt beløp eller plasserer veddemål på det fiksede utfallet.

Kampfiksing innebærer at en spiller, trener eller annen involvert i håndballkampen bevisst har forsøkt å oppnå et bestemt utfall, enten for at en selv eller andre skal tjene penger. Eksempler på dette kan være at man mottar et gitt beløp eller plasserer veddemål på det fiksede utfallet. Svensk: Matchfixning innebär att en spelare, tränare eller annan involverad i handbollsmatchen har försökt att manipulera matchresultatet eller händelser i matchen, antingen för att denne själv eller andra ska tjäna pengar. Exempel på detta kan vara att man mottar ett belopp eller satsar pengar på ett fixat matchresultat eller annan händelse i matchen.

Matchfixning innebär att en spelare, tränare eller annan involverad i handbollsmatchen har försökt att manipulera matchresultatet eller händelser i matchen, antingen för att denne själv eller andra ska tjäna pengar. Exempel på detta kan vara att man mottar ett belopp eller satsar pengar på ett fixat matchresultat eller annan händelse i matchen. Dansk: Matchfixing er, hvis en af de involverede parter (spillere, trænere, dommere m.m.) med forsætlig eller manglende handling forsøger at påvirke resultatet eller forløbet af en sportsbegivenhed med formålet om at opnå en fordel for sig selv eller andre. Det kunne eksempelvis være manipulation af udfaldet eller hændelser i en håndboldkamp. Kilde: NRK Researchsenteret

– Ingen klare bevis

I september møtte NRK presidentene i det europeiske og det internasjonale håndballforbundet.

På det tidspunktet var ikke resultatene fra undersøkelsen klare, men med flere kampfiksingssaker i mediene de siste årene, stilte vi likevel noen overordnede spørsmål om kampfiksing i håndball.

– Det er ingen klare bevis på kampfiksing som kommer ut av våre systemer i dag. Vi har i mange år samarbeidet med relevante myndigheter fordi det er umulig for oss å se detaljene i hva som skjer i spillindustrien. Dette er et spørsmål for politiet, sa EHF-president Michael Wiederer.

President i det internasjonale forbundet, Hassan Moustafa, avviste at IHF har et problem med kampfiksing.

– Ikke i det internasjonale forbundet. Noe skjedde, jeg tror det var i Europa. Men i det internasjonale forbundet ser vi alltid etter rettferdige dommere, svarte Moustafa.

– Men dette er en menneskelig ting og mennesker kan gjøre feil. Det vet du ikke. Samtidig står det tydelig i regelverket vårt at dommere ikke kan fikse en kamp. Det er ikke lov i det hele tatt, la Moustafa til.

Når undersøkelsen nå er klar, har vi sendt nye spørsmål også til IHF. I en lang e-post, svarer de at de jobber tett sammen med IOC om slike utfordringer. De skriver at de anmoder alle spillere, dommere og trenere til å skrive under på sine etiske retningslinjer.

Samtidig opplyser IHF at også de samarbeider med Sportradar. De viser også til at forbundet sammen med IOC kun har identifisert ett tilfelle av kampfiksing det siste tiåret.

I e-posten understreker de at dersom de får mistanke om kampfiksing, vil de gjøre det de kan for å undersøke, men at de så langt har fått svært få tips.

– Vi har to medlemmer av vår juridiske avdeling som jobber med dette. Disse personene kan kontaktes når som helst. Det er ingen eksterne som har tilgang til mailene som sendes til vårt hovedkontor. Slik kan alle parter dele informasjon med oss uten å være redd for at identiteten deres blir avslørt, skriver IHF.

I forbindelse med kvinnenes håndball-VM på hjemmebane, som starter onsdag 29. november, skal NRK, SVT og DR publisere flere artikler om internasjonal håndball, kampfiksing og manglende tillit til toppen av pyramiden.