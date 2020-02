Sander Berges nye sjef bruker et knep fotballen knapt har sett

Da Sander Berge skrev under for Sheffield United sent i januar, valgte han en historisk, engelsk klubb.

Laget til 21-åringen fra Asker holder til i Sheffield, en industriby i nord. Klubben ble stiftet i 1889 og spiller på Bramall Lane, det eldste stadionet i verden som fortsatt arrangerer nasjonale fotballkamper. Alt dette kan virke tradisjonelt.

Men Sheffield United er ingen grå og kjedelig klubb.

Den har for eksempel fått et lån på 30 millioner kroner fra familien til Osama bin Laden.

Den lar spillerne feste selv når de taper.

Og treneren har forbauset Premier League med en helt ny idé på banen.

Sangen om Sander

Sander Berge merket fort at han har blitt med i en spesiell gjeng.

Omtrent så fort blekket hadde tørket på kontrakten, hadde lagets kaptein, Billy Sharp, diktet opp en sang om nordmannen. Etter Berges debut forrige lørdag, som endte med 1–0-seier borte mot Crystal Palace, sang fansen sangen.

He’s Norwegian

He plays for the Blades with John Egan

We’re playing in Europe next season

It’s Sander Berge

He’s Norwegian

Norwood and Fleck are the reason

We’re playing in Europe next season

With Sander Berge

Spillere kan glitre for en klubb i årevis uten å få en sang. At Berge har fått sin egen etter én kamp, sier litt om hvor spente Sheffield United er på ham.

Berge er et kupp for dem. Større klubber skal ha vært interesserte i ham, blant dem Sevilla, Napoli og Fiorentina. Men så la Sheffield United rundt 250 millioner kroner på bordet for å hente ham fra belgiske Gent.

Sheffield United har aldri betalt mer for en spiller.

Et sort får

Signeringen kan anses som en melding fra klubbens eier, prins Abdullah bin Musaad bin Abdulaziz Al Saud, et medlem av kongefamilien i Saudi-Arabia.

Med Berge viser Sheffield United at de har planer om å bli i Premier League.

Da Abdullah først investerte i klubben, i 2013, lå de på tredje nivå. I fjor vant han en rettssak mot den tidligere eieren, Kevin McCabe, som ga ham full kontroll over klubben. Det var da det kom frem at klubben hadde fått et lån fra familien til Osama bin Laden.

PRINS: Eier Abdullah bin Musaad bin Abdulaziz Al Saud er medlem av kongefamilien i Saudi-Arabia. Foto: Action Images / Reuters

Lånet skapte overskrifter, selv om familien, som er respektert og er en av de rikeste i Saudi-Arabia, har distansert seg fra Osama bin Laden.

– Jeg blir fornærmet når Bin Laden-familien får et dårlig navn. Alle familier kan ha én dårlig person, ett sort får, sa Abdullah i fjor.

Uansett er det ikke Abdullah som har løftet Sheffield United opp til Premier League. Den bragden tilhører treneren, Chris Wilder.

Og Wilders eventyr startet med en fyllefest.

Katastrofal start

Da Wilder tok over laget sommeren 2016, lå de fortsatt på tredje nivå. Starten var katastrofal.

De tok ett poeng på de fire første kampene. De lå i bunnen av tabellen. Og de hadde nettopp tapt borte mot Millwall takket være et straffespark imot ett minutt før slutt.

Ifølge nettsiden The Athletic skal garderoben ha vært som en gravplass.

I slike situasjoner kaller trenere gjerne spillerne inn til et krisemøte. I Italia er det tradisjon for å sende stallen på treningsleir, hvor de ikke gjør annet enn å spise og trene de neste dagene.

En typisk engelsk trener kunne kanskje krevd en ekstra treningsøkt tidlig neste morgen.

Og Wilder kan virke som en typisk trener. Mannen fra Stocksbridge ser ikke eksotisk ut. Han var høyreback for lag som Sheffield United, Notts County og Halifax Town, før han ble trener i 2001, i en klubb utenfor ligasystemet.

Men Wilder har ikke jobbet seg opp gjennom ligasystemet ved å tenke som alle andre. Da spillerbussen forlot Millwalls stadion den blytunge dagen, ba han sjåføren stoppe ved en butikk.

Wilder kalte til seg kapteinen Sharp og ga ham 100 pund. Sharp fikk én jobb.

– Kom tilbake med så mye øl du kan bære, sa Wilder.

Festen på bussen lettet på humøret og styrket moralen. Noen måneder senere vant Sheffield United ligaen.

Forsvarere i angrep

På nivå to fortsatte Wilder å imponere. Han overrasket sine rivaler med måten laget spilte på. De fleste lag bruker formasjoner som 4-4-2, 4-3-3 og 4-2-3-1. Wilder brukte 3-5-2.

I tillegg ba han midtstoppere på utsiden av forsvaret å styrte frem i angrep. Det er en uskreven regel at midtstopperne skal holde seg i forsvar, så folk sperret øynene opp da Chris Basham (høyre) og Jack O’Connell (venstre) bykset opp langs kanten.

FORSVARER I ANGREP: Sheffields midtstoppere går gjerne i angrep på kantene. Her prøver Jack O'Connell å forsere Manchester Citys Fernandinho. Foto: Rui Vieira / AP

Trekket ga resultater. Da Sheffield United møtte Leeds United, fikk Wilder ros fra Leeds-treneren, Marcelo Bielsa, en av verdens mest innovative taktikere de siste 30 årene.

– Han er en fyr med nye idéer. Jeg har sett veldig få personer gjøre noe lignende, sa Bielsa.

I fjor sikret Sheffield United et andre opprykk på tre år og ble klare for Premier League. Wilder ble kåret til årets trener i det engelske ligasystemet, foran stjernetrenere som Pep Guardiola og Jürgen Klopp.

Og spillerne? De ga seg selv en annen type belønning.

De dro på tur til Las Vegas.

Sesongens overraskelse

Da Sheffield United tok fatt på livet i Premier League i fjor, trodde mange at de kom til å slite. Det er tross alt en liga med skyhøyt tempo, hvor feil blir straffet.

Et nyopprykket lag skal ikke kunne overleve der med midtstoppere som overlapper.

Men med 13 kamper igjen ligger Sheffield United på sjetteplass. De ser ned på Arsenal. De er foran Manchester United. De er fem poeng bak Chelsea, som innehar fjerdeplassen som gir billett til den gjeve mesterligaen.

De har sluppet inn 23 mål på 25 kamper. Kun suverene Liverpool har et bedre forsvar.

Nå sikter Sheffield United seg inn på spill i en kontinental turnering, fire år etter bussturen fra Millwall. Wilders menn har kommet langt på kort tid.

Nå planlegger de å bli i toppen. Det er derfor de har kjøpt Sander Berge.