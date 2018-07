Sagan tangerte Hushovd: – For en mann!

– Jeg er redd han kommer til å ta flere, sier NRK-kommentator Ole Kristian Stoltenberg etter at slovaken tok sin tiende etappeseier i Tour de France.

Det er like mange som «oksen fra Grimstad», Thor Hushovd, og samtidig hans andre på de fem første etappene av årets tour.

– Helt ustoppelig

– Han er jo helt ustoppelig. Han vinner like enkelt som vi trodde, sa Stoltenberg i sekundene etter målgang.

Ekspertkommentator Sondre Sørtveit la til:

– For en mann! Det er helt fantastisk, han behersker så mange forskjellig typer terreng.

Sagan fikk imidlertid hard kamp av italienske Sonny Colbrelli, som var den eneste som maktet å presse Sagan helt inn. Philippe Gilbert, Alejandro Valverde, Julian Alphaphillipe og Greg Van Avermaet måtte gi slipp et par hundre meter fra målstreken.

– Colbrelli spurtet veldig bra så jeg hadde ikke noe annet valg enn å gi full gass, sier Sagan om konkurrenten.

– Hadde ikke krefter nok

Edvald Boasson Hagen var nevnt som en av forhåndsfavorittene i en etappe som burde passe ham godt, men selv om han lå godt posisjonert da massespurten startet maktet han ikke å true de helt i front.

SLITEN: Edvald Boasson Hagen hadde ikke nok krefter til å utnytte en god posisjon i feltet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det var nære på, og jeg følte jeg satt godt. Men det var en hard kamp etter en hard etappe, og jeg hadde ikke krefter nok, sier Boasson Hagen.

Historisk latvier

Greg Van Avermaet beholder den gule ledertrøyen etter at han sikret seg to bonussekunder i den siste innlagte spurten, og de to sekundene er avstanden ned til Tejay van Garderen. Et sekund bak der igjen følger Philippe Gilbert.

HISTORISK: Toms Skujins, som sammen med Lilian Calmejane var eneste som var igjen av kvartetten som gikk tidlig i brudd, blir første latvier som får sykle i klatretrøyen. Foto: Benoit Tessier / Reuters

Toms Skujins, som var i brudd helt til det gjenstod ti km av 204.5 km lange etappen mellom Lorient og Quimper, blir første latvier til å ikle seg klatretrøyen etter at han var først over de to siste stigningene.