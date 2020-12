Så mye kokain hadde han i hjemmet

Han skal også ha oppbevart tre tabletter som inneholdt det narkotiske stoffet Diazepam og to tabletter som inneholdt det narkotiske stoffet Alprazolam, ifølge siktelsen.

Ifølge siktelsen kjørte han for fort fire ganger, på tre ulike dager:

Mandag 10. august på E6 ved Espa kjørte han med en hastighet på 203 kilometer i timen når fartsgrensen var 80 kilometer i timen.

Onsdag 12. august mellom Elverum og Trysil kjørte han i en hastighet på 204 kilometer i 80-sone.

Torsdag 13. august mellom Trysil og Elverum kjørte han flere ganger over 200 kilometer i timen i 80-sonen, hvorav den høyeste hastigheten var på 221 kilometer i timen.

Torsdag 13. august i E6 Daldumpa i Ullensaker kjørte han 168 km/t i 80-sonen.

Kjørte i motsatt kjørefelt

Ifølge siktelsen benyttet han mobiltelefon under kjøringen ved å filme speedometeret og veibanen.

«Han kjørte også flere ganger i motsatt kjørefelt mens han hele tiden filmet og kommenterte egen kjøring. Den beskrevne kjøringen innebar en stor fare for ham selv og andre trafikanter», heter det i siktelsen.

Tilståelsessaken mot Petter Northug finner sted i Oslo tingrett mandag 21. desember. Langrennslegenden må svare for råkjøring og oppbevaring av kokain.

Det ble kjent i sommer at Northug kjørte 168 kilometer i timen med bil på E6. Han har senere innrømmet at det ble funnet kokain hjemme hos ham, og at han hadde kjørt i 200 kilometer i timen i 80-sonen og filmet det.

Han har erkjent alt han er siktet for og saken vil derfor bli behandlet som en tilståelsessak.