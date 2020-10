Her sprudler Northug igjen: Var frustrert, fleipet og bannet etter brødreduell

– Han er motivert for å gå videre, motivert for å ta et oppgjør med driten, for å komme seg på sporet, sier John Northug alvorlig til NRK, mens han sitter i sofaen i huset i Mosvik.

Stedet der hele historien om langrennsfenomenet Petter Northug startet.

Mer normal situasjon i dag

Det var her Norges mest kjente langrennspappa samlet alle tre brødrene i ukene etter at eldstesønnen på en pressekonferanse erkjente både å ha et alvorlig rusproblem og at han hadde råkjørt da han ble stoppet av politiet i august.

I tillegg fortalte han om kjøring i 200 kilometer i timen i 80-sonen flere ganger – mens han hadde filmet det.

– Vi brukte tid sammen. Nødvendig tid sammen, tror jeg. Så prøvde vi å normalisere hverdagen. Og det har gjort at Petter går og får hjelp. Vi andre går og er motivatorer rundt det som skjer. Vi føler at vi begynner å få en mer normal situasjon i dag, sier John Northug.

– Det er ingen tvil om at familien har vært viktig for Petter i alle år. Kanskje enda mer nå enn noen gang.

VELKOMMEN TIL «THE THUG»: Pappa John Northug viser vei inn til smøreboden hans et steinkast fra huset hans. Petter Northugs bragder og avisoppslag pryder inngangen. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Fleipet om verdenscupseier

Hundre kilometer unna gårdsidyllen i Mosvik kommer det kanskje et godt bilde på akkurat hvordan familien har hjulpet Petter Northug.

Det gjaller riktignok i banneord og høres frustrerte stønn i målområdet i rulleskianlegget i Granåsen i Trondheim. En tidligere skistjerne forsøker etter hvert å psyke seg opp etter noen sviende spurtnederlag denne oktoberettermiddagen.

- Fy f***, jeg er så god, altså. Jeg var så nærme seieren! utbryter Petter Northug etter å ha sett lillebror Even sette skiskoen noen få centimeter foran ham på målstreken på oppløpet i den første av tre spurtdueller de to imellom.

Så fleiper han om hva han kan få til med ordentlige ski på beina.

– Jeg blir ikke overrasket om det blir verdenscupseier på meg i år.

Even Northug bare himler med øynene av utspillet.

Det har vært stille rundt den tidligere skikongen i over to måneder. Men denne uken var NRK på plass for å overvære Even og Petter Northugs nesten to og en halv time lange rulleski-økt.

Først det som skal være en rolig langtur på rundt fire mil. Litt mer heseblesende enn det yngstebroren hadde sett for seg, så fort at han kanskje må skrinlegge morgendagens hardøkt ...

NORTHUG-TOGET: Petter og Even Northug, her opp motbakkene i en lang runde på vei til Granåsen. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Men det er krefter igjen. For prestisjen, der konkurranseinstinktene trigges maksimalt, og nervene er i helspenn, de kommer på et oppløp. Selv uten tilskuere.

Den gamle er ikke sterkest, selv om Even Northug etter tre spurtseire påpeker litt spydig at storebroren kanskje er raskere nå enn på tampen av den aktive karrieren.

– Kanskje jeg melder meg på Beitostølen, sier Northug og sikter til helgen for langrennsåpningen der de aller fleste aktive og satsende seniorløpere stiller.

Så ler han godt igjen.

EVALUERING: Even og Petter Northug diskuterte både det ene og det andre etter spurtduellene i Granåsen. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Alt som foregår denne oktoberettermiddagen står i sterk kontrast til hvordan omverden fikk se ham for to måneder siden.

Da var det alvor.

For Even Northug var det tøft å se hva storebroren gjennomgikk. Han forteller at han bare har forsøkt å ta vare på ham. Og trolig har hendelsen gjort brødreforholdet sterkere ...

– Men så klart, han tok det tungt. Det er ikke til å stikke under en stol. Men jeg føler virkelig han tar lærdom av det. Han er på rett spor igjen. Det synes jeg er fint. Og det virker som han er i godt humør og positiv. Jeg ser bare lyst på det nå, sier Even Northug.

Forstår skeptikerne

Erkjennelsene under pressekonferansen var mange. Reaksjonene store på både livsstil, kokainbeslag og råkjøring. Petter Northug er fortsatt siktet for narkotikaoppbevaring og fartsovertredelse. Under pressekonferansen han holdt i slutten av august, var en av hans viktigste beskjeder til omverdenen at han ville søke profesjonell hjelp.

Hovedpersonen selv ønsker ennå ikke å si så mye om sin egen situasjon når han møter NRK. Det er foreløpig for tidlig.

I Mosvik sitter pappa John fortsatt i sofaen. Bak ham henger bildene av de tre sønnene. Han har hatt tid til å reflektere over hvordan det kunne gå så langt med eldstesønnen.

– Først og fremst tenker du jo tilbake, gjennombruddet, veldig ung, stor oppmerksomhet, kjendisstatus, samtidig med store idrettsprestasjoner med høyt adrenalin, ja. Det er jo et liv som er veldig spesielt. Det har jeg jo tenkt.

ÅPENHJERTIG: John Northug forteller hvordan han har opplevd de siste månedene og hva han tenker om fremtiden til eldstesønnen. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Da Northug erkjente alvorlige rusproblemer, var han samtidig klar på at han kom til å oppsøke profesjonell hjelp.

– Mye av det går på å trene på den normale hverdagen, som han faktisk ikke har hatt. Det er det som er det viktige. Jeg føler at Petter er veldig motivert, og får profesjonell hjelp som har kommet godt innpå Petter. Så inne i meg selv nå, så rår det en viss optimisme, sier John Northug, som faktisk får følge progresjonen i behandlingen.

– Vi møtes med jevne mellomrom på Teams (kommunikasjonsplattform) der vi har kontakt med fagfolket, eller hjelperne til Petter. Det er en trygghet for familien, da får vi informasjon om det som foregår. Det synes vi fungerer veldig bra.

– Det er mange som ser treningsbildene. Ting ser veldig på stell ut. Så er det en del skeptikere også som ser det og som sier at dette har de sett før. Hva sier du til dem?

– Jeg forstår skeptikerne. Det er noe som ikke kan forsvares i det hele tatt, og det er vel mer det å tenke og forstå at det livet Petter har levd, er helt unormalt. Nesten ikke en normal hverdag. Til og med hverdagen når du skal gå på butikken er det utrolig stor oppmerksomhet.

– Det er jo godt ment, men summen av det gode kan bli for mye. Det som jeg er trygg på, er at han har hjelp som er fantastisk. Jeg merker forskjell på Petter. Men dette er ingen «quick fix», det er noe Petter må bruke tid på. Og han er godt i gang, sier John Northug.

Saken om Northugs råkjøring er ferdig etterforsket og sendt til påtaleavgjørelse, og det er ventet at en påtaleavgjørelse vil foreligge før jul. Saken går som tilståelsessak, og Northug har erkjent forholdene han er siktet for.