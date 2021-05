Ryland hylles for nytt konsept i Toppserien: – Blir helt rørt når jeg snakker om det

- Jeg blir helt rørt når jeg snakker om det. Ingrid representerer noe av det beste vi har i denne ligaen vår.

Det sier Hege Jørgensen til NRK. Hun er daglig leder i Toppfotball Kvinner og ble tidlig involvert da Ryland mot tampen av fjorårssesongen hadde en idé hun ville ta opp med ligaledelsen.

Sandviken-profilen ønsket da å benytte sin posisjon som toppfotballspiller til å bidra positivt i samfunnet.

Gjennom hele sesongen kåres månedens spiller i Toppserien for kvinner. Tidligere førte dette «bare» med seg heder og ære, men i år blir det annerledes, takket være Rylands initiativ.

Ingrid Ryland takker Obos og Toppserien for velvilligheten rundt idéen hennes. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Ble motivert av Erna: – Men det var bare ord

Fra sesongstart 2021 vil månedens spiller premieres med et gavekort på 5000 kroner fra Gi gaven videre, en organisasjon som lar spillerne støtte en veldedig sak knyttet til likestilling.

Pengene sponses av Obos, men det er Ryland som står bak hele initiativet.

31-åringen jobber som digital markedsfører ved siden av fotballen og har i den forbindelse jobbet «pro bono» (gratis) for Gi gaven videre.

Idéen hennes kom da Norges statsminister Erna Solberg i 2020 startet FN-kampanjen #TakeTheBall, en kampanje som setter fokus på viktigheten av å nå bærekraft-målene i fremtiden.

Bærekraftmål nummer 5 er nettopp likestilling.

– Jeg synes det var et fint initiativ, men det var bare ord og ingen konkrete handlinger. Da begynte jeg å tenke på hvordan man kunne ta det ut i praksis, sier Ryland til NRK.

Ingrid Ryland er opptatt av at toppfotballspillere kan benytte sin egen rolle til å gjøre en forskjell. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Uken før serieslutt tok hun kontakt med ledelsen i Toppserien for å sjekke mulighetene for å gjøre noe konkret.

– Akkurat slik vi ønsker å fremstå

Det ble fullstendig match med en gang.

Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner forteller at de gjerne ønsker å være en liga som representer noe mer enn fotball.

– Det er veldig gøy for oss å inngå et slikt samarbeid, både for å støtte Ingrids prosjekt som profilert spiller i Toppserien, men samtidig knytte vår kamp med andre kvinners kamp rundt om i verden. At vi kan være med på å styrke kvinners rettigheter rundt om i verden gjennom dette, er veldig, veldig kult. Det er akkurat slik vi ønsker å fremstå, sier hun.

Hege Jørgensen sier hun er stolt av det Ryland og andre toppseriespillere bidrar med utenfor banen. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Sandviken-spiller Ryland er veldig klar på at likestilling alltid har vært, og fortsatt er, svært viktig å ha fokus på for de som er en del av norsk toppfotball.

– Dette samarbeidet med Gi gaven videre er unikt i en slik sammenheng, man kan gjøre symbolske handlinger og prate mye, men dette er veldig konkret. Jeg er utrolig glad for at det er blitt noe av, og at Obos og Toppserien har vært så positive, det er sykt kult. Jeg håper vi kan ta det til nye høyder i fremtiden og bygge konseptet mer ut, sier Ryland.

– Et tegn på gode verdier

Åsta Lovise Einstabland, leder av Senter for likestilling ved Universitetet i Agder, setter pris på Rylands engasjement.

– Alt man kan gjøre for å fremme inkludering og mangfold er veldig positivt. Det er fint å se at fotballen bryr seg og har et sosialt engasjement, det er et tegn på gode verdier. Jeg tror også at 5000 kroner vil være kjærkomment for de fleste som kan motta dette, enten det er Redd Barna, Røde Kors eller andre. De fleste har nok trang økonomi, så dette er nok kjempepositivt, sier Einstabland til NRK.

– Hva tror du det betyr at en profilert spiller står frem på denne måten og benytter sin posisjon til å jobbe for likestilling?

– Det har vi sett tidligere at betyr mye og kan være veldig positivt. Det ene er signalet man gir selv, men også det omdømmet dette skaper for fotballen og klubbene når det gjelder de verdiene man skal stå for. Det blir tydeliggjort av dette. Likestilling handler om å gi alle like muligheter og rettigheter i samfunnet og hindre diskriminering, påpeker Einstabland.

– Synes det er en kul idé

Ryland ser ingen ulemper med nyvinningen og beskriver dette som vinn-vinn for alle involverte.

– Det er en veldig konkret handling og veldig kort vei til å gjøre den handlingen. I utgangspunktet kan man gi det gavekortet til veldig mange veldedige organisasjoner, det er et veldig bredt spekter, men vi prøver å spisse det til likestilling mellom kjønnene slik at det blir mer relaterbart til oss, sier hun.

– Hvordan har reaksjonene blant spillerne vært?

– Det har ikke blitt helt offentlig ennå, men jeg har luftet det med noen spillere på laget. De synes det er en veldig kul og fin idé, visjonen er jo å kunne gi så mye til et spesifikt prosjekt at man kan dra ned og se hva Toppserien konkret har bidratt til, sier hun.

– Har du allerede bestemt hvem som skal få dine 5000 hvis du selv blir månedens spiller?

– Nei, jeg har faktisk ikke tenkt på at det er en mulighet, men det er det jo selvfølgelig, flirer hun.

Toppserien serieåpner 22. mai.