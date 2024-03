Ruud mot Rune i semifinalen

Det blir en skandinavisk duell i semifinalen i ATP 500-turneringen i Acapulco, i Mexico.

Casper Ruud slo fredag morgen, norsk tid, amerikanske Ben Shelton med sifrene 6–7 (7-9), 6-4, 6–4. Tidligere samme morgen ble danske Holger Rune klar for semifinalen etter å ha knepet slått tyske Dominik Koepfer.

Kampen ble jevn, men dansken dro i land begge settene i tiebreak (7-6, 7-6).

Dermed blir det et nytt møte mellom Ruud og Rune. De to møttes i turneringen The Ultimate Tennis Showdown, som ble spilt i Fornebu Arena tidligere i år.

Før duellen er Casper Ruud rangert som nummer elleve ATP rankingen. Holger Rune er for øyeblikket rangert som verdens syvende beste tennisspiller.

Med denne seieren er Ruud tilbake blant de ti beste i verden. Tilbake i september 2022 var Ruud rangert som den nest beste spilleren i verden, det er også hans beste rangering.