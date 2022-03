Russlands smøreteam anmelder hærverk – servicesjef på gråten i NRK-intervju

– Vi er alle veldig triste, sier Russlands servicesjef, Urmas Välbe.

Han er tydelig preget og kjemper mot tårene i møte med NRK.

FORTVILER: Urmas Välbe fikk et tungt møte med den russiske smøretraileren onsdag. Foto: Artur do Carmo / NRK

Onsdag meldte NRK at russernes smøretrailer som sto parkert i Holmenkollen, hadde blitt tagget ned med ukrainske flagg og slagord.

Deler av det russiske langrennslandslaget måtte derfor bruke formiddagen til å vaske ned traileren. Én av dem var estiske Välbe, som jobber i serviceteamet til det russiske landslaget.

Nå bekrefter det russiske smøreteamet til NRK at de har politianmeldt hærverket.

– Lei meg

– Hvordan føler du deg i dag?

– Ikke særlig bra, sier Välbe, som tar lange pauser for å hente seg inn mellom svarene.

– Hvordan reagerte dere på hærverket?

– Folk får gjøre som de vil. Det finnes forskjellige mennesker overalt, så, det er greit.

NEDTAGGET: En russisk smøretrailer var nedtagget i Holmenkollen med ukrainske flagg onsdag morgen. Foto: Kari Anne / NRK

Servicesjefen beskriver en trykket stemning i den russiske leieren at landslaget først ble utestengt fra konkurranser i Norge, før Det internasjonale skiforbundet nektet dem deltakelse i internasjonale konkurranser fremover.

– Vi visste at det kunne skje. Jeg er lei meg på vegne av utøverne. Jeg er en gammel mann, jeg kan dra hjem. Men de unge utøverne skal hjem, de får ikke konkurrere, kanskje ikke neste år heller. Dette er galskap. Dette er en veldig dårlig situasjon, sier Välbe.

Får støtte av norske utøvere

Den canadiske landslagstreneren, Eric de Nys, sier til NRK at smøretraileren så helt fin ut da de forlot området tirsdag kveld.

– Nå i mellomtiden har den blitt tagget. Jeg skjønner hvorfor.

Det er mer sympati å spore hos flere av Norges vinteridrettsprofiler. Både skiskytterne Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold har medfølelse for de russiske utøverne.

REAGERER: Skiskytter Tiril Eckhoff reagerer på hetsen russiske utøvere får. Foto: Frank Augstein / AP

– Jeg synes det er jævlig trist. Dette er på en måte et standpunkt til øverste hold. Jeg har ingenting imot de russiske utøverne. Det er det som blir så sykt dumt, det blir så barnslig, sier Eckhoff til NRK.

Hennes lagvenninne reagerer også sterkt på hetsen og hærverket på den russiske smøretraileren.

– Jeg synes det er forkastelig at noen tror at det er en god idé. At det hjelper i denne krigen som er. Igjen, kall meg gjerne naiv, men jeg tror dette er Putins krig. Jeg tror ikke det er de russiske skiskytterne eller langrennsløpernes krig eller ønske, sier Tandrevold til NRK.

Skiskytterprofilene får støtte av den britiske langrennsløperen Andrew Musgrave.

– Jeg er for sanksjoner mot Russland som land, utestengelse fra idretten inkludert. Likevel har jeg noe sympati for utøverne på det russiske laget. Flere av dem har gitt uttrykk for at de er imot krigen i Ukraina.

Musgrave påpeker at utøverne ikke kan noe for hvor de er født.

– Selv utøverne som har valgt å være tause fortjener å bli behandlet med respekt.

Alexander Stöckl uttrykte til NRK tirsdag sin misnøye rundt trusselmeldingene russiske utøvere har mottatt den siste tiden og kalte tendensen for «forferdelig».