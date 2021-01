Bolsjunov gikk siste halvdel av den 15 km lange klassiske fellesstarten i Val Müstair i ensom majestet, og vant til slutt 23,5 sekunder foran hjemmehåpet Dario Cologna. Med det leder han også Tour de Ski sammenlagt med et helt minutt etter to etapper.

Men det var andre russere som var involvert i det store dramaet på etappen. De som kjempet om plassene bak Bolsjunov.

HELT SJEF: Alexandr Bolsjunov. Foto: Gian Ehrenzeller / AP

– Alle tre russerne drar ut i svingen! Det er det verste jeg har sett, utbrøt NRKs kommentator Jann Post da han så det som skjedde i svingen i bunn av utforkjøringen ned til stadion.

Kranglet i løypa

Jevgenij Belov kom først, men valgte yttersving. Da så Alexej Tsjervotkin sitt snitt til å ta en innersving på landsmannen.

Dermed gikk begge i bakken. Belov mistet også den ene skia.

– Bolsjunov går i mål i dette øyeblikk, men de tre russerne som skulle kjempe om pallplass, de felte hverandre, konstaterte Jann Post.

– De står og krangler! De kan jo ikke kjøre så tett, fastslo NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

En tredje russer, Ivan Jakimusjkin, ble nemlig også hindret. Han beholdt fatningen og gikk i mål til en tredjeplass selv om han måtte ut av løypa.

– Bråket med hverandre

Da Belov og Tsjervotkin kom i mål, var stemningen fortsatt meget amper. Tsjervotkin slo staven i bakken og hisset seg opp mot Belov. Belov prøvde å roe ham ned.

De to tilhører for øvrig ulike treningsgrupper og har ulike trenere på det russiske landslaget.

Svenske Oskar Svensson kom rett bak russerne og er overrasket over det han så.

– Jeg så ikke hva som skjedde, men de sto og bråket med hverandre i svingen da jeg kom. Jeg ble veldig overrasket. De sto bare og bråket med hverandre, og det er jo det totale som er det viktige her, så jeg forstår ikke hva de holdt på med, sier han til NRK.

Disket

Etter løpet ble Tsjervotkin disket av juryen. Ettersom det er et etappeløp, innebærer det i praksis en tidsstraff på tre minutter i sammendraget.

Renndirektør Pierre Mignerey forklarer beslutningen slik:

– Han kom bakfra i den siste bakken og felte Belov. Belov hadde ingen mulighet til å reagere. Det er en klar obstruksjon. Det er en klar situasjon, så det er ingen diskusjon i juryen.

INN PÅ TEPPET: Russerne gikk i smalet tropp inn til juryen for å forklare seg. Foto: Morten Stenberg / NRK

Mignerey forteller at russeren likevel ikke er enig i beslutningen, men juryen var altså ikke i tvil.

– Vi hadde også en annen hendelse tidligere i løpet der han hoppet på skiene til Belov. Så vi har to klare situasjoner, og det er for mye når det har en klar påvirkning på sluttresultatet, sier renndirektøren.

– Det er unødvendig av to lagkamerater å ødelegge for hverandre, selv om de går for hvert sitt lag, sier Torgeir Bjørn, som etter å ha studert bildene mener det er liten tvil om at Tsjervotkin hadde ansvaret.

Russisk trener: – Veldig sint

Markus Cramer er Jevgenij Belovs trener. Etter å ha vært inne hos juryen forteller han:

– Juryen viste utøverne hva som skjedde. Tsjervotkin forklarte og sa beklager for at det var hans feil, men hva kan han gjøre i høy fart, sier Cramer.

Han er samtidig oppgitt over at utøverne ble stående og krangle i løypa.

– Det er ikke bra å gjøre det sånn. Først må de gå til mål, og så diskutere og krangle etterpå. Men begge var sjokkert. Når de ligger i snøen, skjønner de hva som skjedde. Det var ikke bra, sier treneren.

– Hva sier din løper, Belov?

– Belov er veldig sint. Han venter på en beklagelse. Hvis han får det, er dette ok. Tsjervotkin skjønner at det var hans feil, og jeg håper han beklager, sier Cramer.