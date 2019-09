Rosenborgs nye landslagsspiss briljerte - ble kampens store spiller

Manchester City med sjokktap

Et skadeskutt Norwich anført av kaptein Alexander Tettey sjokkerte regjerende mester Manchester City med 3-2-seier på hjemmebane lørdag. Citys poengtap gjør at Liverpool har opparbeidet seg en luke på fem poeng etter at de slo Newcastle 3-1 tidligere på dagen. Tettey spilte sin første hele tellende kamp siden februar.