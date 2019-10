Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg er veldig stolt. Nå er vi litt tilbake, så nå får vi prøve å holde det gående, sier Tore Reginiussen til TV Norge.

– Det legges ned mange meter, og det er hardt arbeid. Vi blør for drakta. Hadde vi spilt slik hver kamp, hadde vi ligget på toppen av tabellen.

– Det er alltid godt å vinne fotballkamper, og ekstra godt når vi slår Molde etter at vi har slitt litt, sier målscorer Even Hovland.

Dermed nærmer Rosenborg seg den viktige tredjeplassen, mens Bodø/Glimt får muligheten til å ta innpå Molde om de tar poeng mot Brann mandag.

RØDT: Alexander Søderlund måtte gå i garderoben. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Alltid godt å vinne

Søndag skjedde det meste i første omgang.

Det var David Akintola og Even Hovland som ordnet målene for Rosenborg etter henholdsvis 35 og 41 minutter, etter at Ohi hadde sørget for Molde-ledelse etter 13 minutters spill. For det var faktisk Molde som åpnet kampen best.

Trønderne brukte litt tid på å komme i gang i dette oppgjøret, og våknet ikke skikkelig før Molde tok ledelsen.

– Vi klarte å reise oss, med ti mann så greide vi å levere en kjempematch, sier trener Eirik Horneland.

Rosenborg så ut til å gå mot en relativt trygg 2-1-ledelse til pause da Alexander Søderlund måtte gå i garderoben etter en stygg takling av Fredrik Aursnes.

Søderlund, som allerede hadde gult, måtte dermed se resten av kampen fra sidelinjen.

Kjempemulighet

Med 10 mann på hjemmelaget, endret naturlig nok kampen karakter i andre omgang. Molde gjorde seg mer gjeldende i oppgjøret. Rosenborg var likevel flinke til å forsvare seg, samtidig som de var dyktige på kontringer.

Etter 75 minutter hadde Bjørn Maars Johnsen en kjempemulighet da han kom seg alene gjennom Molde-forsvaret. Fra skrå vinkel gikk imidlertid skuddet like utenfor.

JUBEL: Hjemmelaget fornøyd med seieren over Molde. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Punkterte kampen

Men Maars Johnsen fikk flere sjanser, og etter 83 minutter satte han den berømte spikeren i kista da han økte til 3-1. Landslagsspilleren var våken da keeper måtte gi retur på et skudd fra Mike Jensen.

Med tre poeng er Rosenborg fortsatt med i medaljekampen. Laget er er to poeng bak Odd, som spilte uavgjort mot Stabæk.