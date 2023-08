Riise om Hegerberg-skaden: – Hvert steg i planen har vært vellykket

Abu Dhabi blir vertskap for landeveis-VM i 2028

De forente arabiske emirater har blitt tildelt landeveisrittene i sykkel-VM i 2028, opplyser Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

Det ble klart på forbundets 192. kongress i Glasgow, der årets sykkel-VM arrangeres.

Det er andre gang i historien at et land i Midtøsten arrangerer et landeveisritt i sykkel-VM. I 2016 ble slovakiske Peter Sagan verdensmester i Doha i Qatar. (NTB)