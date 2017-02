– Etter lengre tids grubling, mange gode samtaler og grundige overveielser, ble jeg i går enig med meg selv og klubben om at det beste for alle parter er å gå hver til vårt, sier Rekdal til klubbens nettside.

Til NRK skriver Rekdal følgende i en SMS.

«Tatt helgefri ...ingen dramatikk i dette... Les mine uttaleser på VIF.no, skriver han til NRK.

På spørsmål om han er en aktuell kandidat til den ledige jobben som assistent på landslaget svarer han:

– Nå har jeg tatt helg, etterfulgt av to smilefjes.

– Skal koble av og se fremover til nye muligheter, er ikke med på å kommentere spekulasjoner, skriver han videre.

Til TV2 spøker han på spørsmålet om han er aktuell for jobben som assistent.

– Ha, ha, du vet at jeg er bannlyst på Ullevaal stadion. Jeg slipper kun inn der når Vålerenga spiller hjemmekampene, sier Rekdal.

– Bydde på utfordringer

Vålerenga skriver i pressemeldingen at de avslutter samarbeidet som gode venner.

Etter fjorårssesongen tok Rekdal et steg til siden, og lot Ronny Deila ta over treneransvaret i klubben. Rekdal selv skulle tre inn i en rolle som sportssjef. De planene skrotes nå.

NY TRENER: Ronny Deila tok over treneransvaret etter fjorårssesongen. Rekdal skulle blitt ny sportssjef i klubben, men gir seg nå. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

– Jeg innså etterhvert at det å være sportssjef for den nye treneren byr på flere utfordringer enn forutsett, forklarer Rekdal.

«Trekker frem onde tunger»

Klubben holder fast ved at planen hele tiden har vært at Rekdal skulle bli VIFs nye sportssjef, men at de i felleskap nå har funnet ut at det ikke er den beste løsningen.

Kjetil Rekdal har vært trener for Vålerenga i to perioder. Han ledet først klubben i perioden 2001-2006, med stor suksess og et seriegull.

Den siste perioden, fra 2013 til 2016, var ikke like suksessfull.

– Den siste tiden har jeg jobbet med vanskelige overgangssaker, der avstand mellom forventning og tilbud har vist seg å være for lang.

– Jeg innser at onde tunger utenfor huset kan mene at jeg ikke alltid ville gjøre mitt beste for at det nye teamet skulle lykkes. Uansett hvor uriktig det er, kan det oppleves slik, sier Rekdal.

– Vi sees på kamp

– Jeg vil få takke Kjetil for alt han har gjort for Vålerenga. Han er treneren som over de siste 25 år har skapt de beste sportslige resultatene for klubben, sier hovedeier i Vålerenga Tor Olav Trøim.

Rekdal fikk også en god periode som spiller i klubben. Han spilte 116 kamper og scoret 21 mål for laget. Selv sier han til klubbens nettsider at han blir å se på Ullevaal i fremtiden.

– Vil til slutt bare takke for min tid i klubben i mitt hjerte og ønske alle involverte hjertelig lykke til med 2017 sesongen. Vi sees på kamp, sier Rekdal.

Saken oppdateres..