Refser Norges forsvarsspill etter sjokktap: – De står som saltbøsser og følger ikke med

– De står som saltbøsser, og følger ikke med, utbrøt NRKs håndballekspert Kenneth Gabrielsen underveis i kampen og siktet til det norske forsvarsarbeidet.

For det er langt ifra vanlig kost at de norske håndballjentene slipper inn over tretti mål i en håndballkamp og Norge hadde ikke tapt mot Tyskland på syv år før kveldens kamp.

– Det var ikke sånn vi tenkte at det skulle bli. Det kjipeste er at vi ikke får til akkurat det vi har snakket om på forhånd. Det å stå opp i forsvaret, sa kaptein Stine Bredal Oftedal til NRK etter kampen.

Fryktløse tyskere

Det tyske laget gikk fryktløst til verks mot de norske håndballstjernene fra start. Likevel var det Norge som ledet med ett fattig mål til pause.

– De spiller uten frykt for noe som helst, sa Gabrielsen om det tyske laget.

Men etter 41 minutter var kampen snudd, og Tyskland var foran med ett mål. Nå begynte også de norske spillerne for alvor å slurve i forsvarsarbeidet.

– Vi hadde virkelig ikke trodd dette, men vi spilte uten frykt, for vi hadde ingenting å tape, sa Xenia Smits som scoret fire mål for Tyskland etter kampen.

Sammen med lagvenninnene satte hun 33 baller i nettet bak de norske målvaktene. Selv om Tyskland var sterkest i dag mener Smits at Norge er favoritter til å vinne gull.

– Det er alltid vanskelig. Jeg mener Norge fortsatt er store favoritter etter denne kampen, sa Smits.

Reistad lyspunktet

Et av få lyspunkt med norske øyne i åpningskampen var mesterskapsdebuten til Henny Reistad, som kom inn drøye ti minutter før slutt i et håp om at 19-åringen kunne være løsningen på Norges problemer.

– Jeg er ikke overrasket om det skjer, sa Gabrielsen da Reistad kom inn.

Noen minutter senere fikk mesterskapsdebutanten også sin første mesterskapsscoring da hun utlignet til 30–30.

Dermed var det duket for en thrilleravslutning de siste fem minuttene.

Også der sto Reistad fram. Snaut ett minutt før slutt klinte Reistad inn sitt andre mål på vakkert vis og utlignet nok en gang.

Det holdt likevel ikke, og de norske håndballjentene tapte 32–33.