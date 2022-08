Reddet ett poeng på overtid

Serieleder Brann kjørte over byrivalen

Brann knuste Bergen-rival Arna-Bjørnar 6-0 etter nesten to måneder uten kamp i Toppserien. De økte dermed ligaledelsen til fem poeng ned til Rosenborg.

Klubbene har begge spilt 15 kamper når det gjenstår tre runder før sluttspillet i Toppserien. Vålerenga følger tre poeng bak RBK med en kamp mindre spilt.

Therese Åsland bidro med to scoringer i Branns nedsabling av Arna-Bjørnar. Nora Eide Lie sendte Brann i ledelsen etter sju minutter. Hun driblet seg fri og sendte ballen i nettet.

Et kvarter senere lå ballen igjen i mål da Åsland plutselig fikk stå helt alene i feltet etter et flott angrep. I etterkant tok Arna-Bjørnar et spillermøte i egen boks, men uten at de stoppet serielederen.

Ti minutter senere sendte Signe Gaupset ballen i mål med en markkryper ved stolperota. Fem minutter før pause avsluttet Maria Brochmann et flott angrep med å sette ballen i nettet.

Det ble ingen myk start for Arna-Bjørnar i 2. omgang da Rakel Engesvik banket inn 5-0 etter tre minutter. Etter en drøy time ble Åsland tomålsscorer men kanon i vinkelen fra hjørnet av 16-meteren. (NTB)