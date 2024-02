Ragnhild Mowinckel legger opp etter sesongen

Det bekrefter alpinisten både på sosiale medier og via en pressemelding fra Norges Skiforbund.

– Jeg føler meg mettet og lettet. Dette livet har gitt meg så mye mestring og kule opplevelser. Vi er vanvittig heldige, men det kommer til et punkt der man ikke har mer å gi. Der befinner jeg meg nå, sier Mowinckel.

Tårevåt annonsering

Moldenseren forteller at hun bestemte seg i italienske Cortina i januar. Der tok hun sin aller første utforseier.

– Jeg tror åtte år gamle Ragnhild ville vært veldig stolt av 31 år gamle Ragnhild. Hun hadde drømmer som jeg føler vi oppnådde sammen, sier hun, tydelig preget i en video på Instagram.

I videoen forteller hun om hvor stolt hun er av alt hun har oppnådd, og det er ikke rent lite. To sølvmedaljer i OL er blant høydepunktene.

I videoen både ler, smiler og gråter hun om hverandre, men forsikrer om at hun er veldig fornøyd med beslutningen om å legge skiene på hylla.

– Det er rart, men fint. Jeg er fortsatt fornøyd med avgjørelsen, forteller hun mens tårene triller.

Foto: Alessandro Trovati / AP

Mowinckel skal kjøre ferdig 2023/24-sesongen, som avsluttes i østerrikske Saalbach fra 16. til 24. mars.

Før den tid skal alpinistene til Kvitfjell og Åre.

31-åringen ligger i skrivende stund på 11. plass sammenlagt i verdenscupen.

NRK-ekspert: – Gir seg på topp

NRKS alpinekspert og tidligere lagvenninne med Mowinckel, Nina Haver-Løseth, mener det er et privilegium for Mowinckel å gi seg på denne måten.

– Hun gir seg på topp, understreker Haver-Løseth.

NRK-EKSPERT: Nina Haver-Løseth. Foto: Ole Kaland / NRK

Mowinckel har siden verdenscupdebuten i 2012 vunnet to OL-sølv, to VM-bronser og ni NM-gull i alpint. I tillegg er hun tre ganger juniorverdensmester. Det har også blitt fire verdenscupseirer og 14 pallplasser i verdenscupen.

Men Mowinckels karriere har også vært preget av både nedturer og skader.

– Ragnhild har vært gjennom noen heftige runder med skader. Det er viktig at kroppen hennes også fungerer for det vanlige livet, for livet er langt også etter en idrettskarriere.

Foto: Lise Åserud / NTB

– Livet som toppidrettsutøver er intenst, og man kommer til et punkt. Det aller beste er å føle at nå er jeg klar til å gå videre, sier Haver-Løseth og fortsetter:

– Hun har mye fint i vente, det kan jeg love. I begynnelsen er det rart å gi seg, men så er det innmari fint. Vi har bodd i bag siden vi var 12 år gamle, og vært borte på reise fra de vi er glade i.

Haver-Løseth er krystallklar: Ragnhild Mowinckel har betydd svært mye for norsk alpinsport.

– Betydningen hennes har vært enorm. Gjennom mange år var det ikke noe på fartssiden. Hun har gått fra det til å videreføre kompetansen sin til Kaisa (Vickhoff Lie), som nylig tok Norges første verdenscupseier i utfor på kvinnesiden. Det viser at Ragnhild har vært enormt viktig og delt raust. Det de har gjort på fartssiden har fungert virkelig bra.