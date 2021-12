Politikarar støttar diplomatisk boikott av OL: – Heilt uakseptabelt

– Vår tydeleg oppmoding til regjeringa er å gå inn for ein diplomatisk boikott og seie at regjeringskollegaene våre og stortingskollegaene våre ikkje skal sende ein delegasjon til OL i Beijing, seier Rauand Ismail til NRK, vararepresentant til Lan Marie Berg som er i permisjon.

– Vi kjem til å heie på sportsutøvarane våre heimanfrå, og det håpar vi regjeringa òg vil gjere, seier han.

VIL HA BOIKOTT: Rauand Ismail. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Han støttar dermed forslaget frå Venstre-leiar Guri Melby og partikollegaen hennar Grunde Almeland.

«Stortinget ber regjeringa sikre at ingen representantar for det offentlege Noreg besøkjer vinter-OL eller dei paralympiske leikane i Beijing i 2022.», heiter det i forslaget signert 2. desember.

Meiner det er uakseptabelt

Også idrettspolitisk talsperson i Høgre, Turid Kristensen, seier ho sjølv ikkje ville takka ja til ein invitasjon.

– Eg er tydeleg på at eg ikkje ville takka ja til ein invitasjon til å delta under OL i Kina, på same måte som eg òg såg når det gjaldt spørsmålet om fotball-VM i Qatar, seier ho til NRK.

KRITISK: Turid Kristensen. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

– Kvifor vil du boikotte?

– Det er først og fremst på grunn av menneskerettssituasjon i Kina og situasjonen med uigurane, som eg meiner er heilt uakseptabel. Og då vil det vore veldig problematisk for meg å skulle delta på noko som kan oppfattast som sportsvasking av eit land som bryt menneskerettane, seier ho.

Reagerer på utsegna

Uigurane er ein turkotatarisk, muslimsk folkegruppe som hovudsakleg bur i den autonome regionen Xinjiang nordvest i Kina. Landet er skulda for grove overgrep mot uigurane, men har avvist brot på menneskerettane.

Også Ismail peikar på uigurane, men legg òg til behandlinga til kinesiske styresmakter av demokratiaktivistar i Hong kong.

– Vi kan ikkje gå stille i gangen lenger. Tida for det er forbi for lengst. Vi meiner at det å seie at «nei, norske styresmakter kjem ikkje til OL i Beijing», det er eit tydeleg signal å sende til Kina, seier han.

NRK sin kommentator, Jan Petter Saltvedt, meiner det er påtakeleg at norske politikarar som ikkje lenger er i regjering, går ut og stiller seg kritisk til OL i Beijing.

– Det er påtakeleg at partia som no ikkje lenger er i regjering plutseleg blir veldig aktivistiske, seier Saltvedt til NRK og held fram:

– Det er eit perfekt tidspunkt for å vise handlekraft, òg fordi alle politikarar veit at ingen kjem til å ende med å reise til Beijing uansett, på grunn av smittesituasjonen, seier Saltvedt til NRK.

FRYKTAR NEDSTENGING: NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt. Foto: ALEM ZEBIZ / NRK

Vil støtte norske utøvarar

Måndag stadfesta president Joe Biden at USA ikkje vil sende offisielle representantar til vinterleikane i Beijing i februar. Onsdag følgde Australia, Storbritannia og Canada etter med same beskjed.

I Danmark har fleire parti på Folketinget teke til orde for at landet bør følgje USAs døme og ikkje sende offisielle representantar til OL i Kina.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) har stadfesta til NTB at ho sjølv ikkje skal til OL, men reiser i staden til Paralympics i mars. Kven som blir representanten til regjeringa, er enno ikkje avgjorde.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt skriv i ein e-post at delt er lang tradisjon for at den norske regjeringa er til stades på olympiske og paralympiske leikar.

SENDAR REPRESENTANTAR: Anniken Huitfeldt. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er naturleg at ein stor vinteridrettsnasjon som Noreg har nærvær frå regjeringa for å støtte opp om toppidrettsutøvarane våre. Kulturministeren har i Stortinget gjort greie for linja til regjeringa rundt norsk deltaking under OL og Paralympics, skriv ho og held fram:

– Såframt pandemiavgrensingane ikkje blir så strenge at det ikkje blir naturleg å reise, planlegg regjeringa å vere til stade både under OL og paralympiske leikar i Beijing. Kvart land står fritt til å velje om dei vil vere til stade i OL i Beijing. Vi har så langt vi kjenner til ikkje motteke noka oppmoding frå USA, avsluttar Huitfeldt.