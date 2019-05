– Det er scener som vi ikke ønsker på noen fotballbaner, og heldigvis er det svært sjelden vi opplever slikt i Norge.

Slik oppsummerer Nils Fisketjønn, direktør for konkurranseavdelingen i NFF, det som skjedde etter at Lillestrøm slo Vålerenga 3-0 på Intility Arena lørdag. LSKs Aleksander Melgalvis «plantet» et LSK-flagg på kunstgresset etter seieren, som igjen resulterte i banestorming og slagsmål mellom de to lags supportere.

– Vi har saker både mot den Vålerenga og Lillestrøm som er overlatt til påtalenemnda for vurdering, sier Fisketjønn nå om hva NFF har foretatt seg i forbindelse med hendelsen.

DIREKTØR FOR KONKURRANSEAVDELINGEN I NFF: Nils Fisketjønn. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Herlovsen: – Må være likhet for loven

Isabell Herlovsen, som tidligere har blitt bøtelagt for provokasjon mot supporterne da hun som LSK-spiller viste fingeren til Stabæk-fansen i 2013, mener at det må komme en reaksjon mot Melgalvis .

– Det å terge på seg supportere er ikke greit. Det bør være likhet for loven, sier Herlovsen.

Herlovsen mener altså at Melgalvis nå også bør få en straff, siden hun fikk det i 2013.

– Det er på lik linje med det jeg gjorde, du provoserer supporterne. Jeg synes det Melgalvis gjorde var en morsom greie, men det er jo ikke greit med tanke på supporterne, sier Herlovsen.

– Identisk med det Helland slapp straff for

Steffen Iversen har også blitt bøtelagt for å vise fingeren, mens Pål André Helland slapp straff da han plantet et RBK-flagg etter å ha sikret seriegullet mot Molde i 2016.

Melgalvis selv mener at siden Helland ikke ble straffet, kan heller ikke han bli straffet nå.

– Vi har et så å si identisk tilfelle med Pål André Helland på Aker Stadion. Der ble det ikke straff, så jeg regner med det ikke blir noe denne gangen heller.

Han legger til at «flaggplantingen» ikke kan sammenlignes med å vise fingeren.

– Det blir noe helt annet.

– Trolig avgjørelse innen kort tid

Nils Fisketjønn sier at påtalenemnda må være raske dersom de skal foreta seg noe i saken mot Melgalvis.

– Dersom det blir en disiplinærsak mot den aktuelle spilleren kan det lande ganske kjapt, det avhenger av neste serierunde, sier Fisketjønn.

Isabell Herlovsen gjentar at hun mener Melgalvis bør straffes, selv om hun ikke nødvendigvis tror han blir det.

– Jeg blir vel ikke overrasket om han ikke blir straffet. Det jeg gjorde var rettet direkte mot publikum. Det Melgalvis gjør er også rettet mot Vålerengas supportere, men det er mer en morsom greie, forteller Herlovsen.