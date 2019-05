Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Vi spiller en perfekt kamp defensivt. Det er det sykteste jeg har vært med på tror jeg, sier tomålsscorer Thomas Lehne Olsen til Eurosport.

Omtrent samtidig som seiersintervjuet ble gjort, tok innbytter Aleksander Melgalvis med seg et LSK-flagg fra egne fans. Han forsøkte å plante det i kunstgresset på Intility arena - til stor irritasjon for de mange fremmøtte hjemmesupporterne.

STOR SEIER: Lillestrøm feiret med fansen etter seieren. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Flere fans stormet da inn på banen, og det ble slåsskamp ute på matta - viste TV-bildene.

– Jeg skulle feire litt med kanarifansen og planter et flagg i midtsirkelen, og det ble selvsagt mottatt litt dårlig fra Vålerenga-fansen, beklagelig nok. Det var ikke meningen at det skulle bli sånne scener. Det skal det ikke bli på en fotballbane, sier Melgalvis til NRK, og legger til at han likevel ikke angrer på selve flagg-stuntet.

– Skal ikke skje

– Er du en sånn type som likerå feire litt på den måten?

– Jeg liker jo å feire når vi vinner slike kamper og tar tre poeng etter en litt tung periode, svarer Melgalvis, som også fikk mye oppmerksomhet for å stille naken med cupfinaletrofeet for noen år siden.

– Jeg har ikke lyst til å snakke om det. Det får han ta selv, sier Lehne Olsen.

– Det er det jeg tenker minst på akkurat nå, forteller VIF-trener Ronny Deila.

Daglig leder i Vålerenga var ikke videre fornøyd med stuntet.

– Det er veldig beklagelig å se det som skjer, for det provoserer selvfølgelig våre supportere og da blir det litt for høy stemning. Jeg så ikke selve hendelsen, men at man blir provosert av at en spiller løper 60 meter på og prøver å plante et flagg i kunstgresset, det er jo ikke bra og skal ikke skje. sier Erik Espeseth til NRK.

Han er glad for at slåssingen ble stoppet raskt.

– Vaktholdet er såpass bra at man hindrer at det skjer noe alvorlig. Vi er forberedt på det aller meste knyttet til slike kamper, og det så ut til at de hadde kontroll, men om det får noen etterspill må vi se på i etterkant. Vi vil ha en diskusjon internt og snakke med fotballforbundet hvordan de opplevde situasjonen, sier Espeseth.

PÅ HUGGET: Lillestrøms Thomas Lehne Olsen og Mats Haakenstad jubler for scoring mot Vålerenga etter bare 15 minutter. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Keepertabbe

Lillestrøm hadde ikke vunnet borte mot Vålerenga siden 2012, men en nesten helt fullsatt stadion på Oslo øst fikk se at det var gjestene som kom best i gang i rivaloppgjøret. Og det mye takket være kaptein Adam Larsen Kwarasey.

Vålerengas keeper klarte ikke å holde Daniel Gustafssons skudd fra langt hold, og sendte returen rett i beina til Lehne Olsen. Veldig enkelt kunne han styre inn ledelsen til Lillestrøm.

– Det er en fryktelig tabbe av Vålerengas sistemann, slo Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud fast.

– Det er litt rørelse på ballen og da blir det en dårlig retur, som de scorer på Det er sånn som skjer, og det er ikke noe jeg kan gjøre noe med nå. Det er kjipt selvfølgelig, men sånn er fotballen, forklarer Kwarasey til Eurosport.

Olsen-dobbel

TEMPERATUR: Det var til tider småampert på Intility Arena. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Men Lillestrøm hadde fire kamper uten seier før oppgjøret, kom VIF fra seks kamper uten tap. Og hjemmelaget, anført av en aktiv Chidera Ejuke, hadde en rekke muligheter til å utligne før pause. Men både han og resten av spillerne ble stoppet av et tøft og fysisk Lillestrøm.

– Vi må øke til 2-0, uttalte LSK-trener Jörgen Lennartsson til Eurosport.

16 minutter etter sidebytte gjorde de også det. Lehne Olsen scoret sitt sjette for sesongen da et godt slått frispark nådde Tobias Salquist. Vålerenga-forsvaret klarte ikke å forhindre pasningen til LSKs toppscorer, som kunne plassere ballen bak Kwarasey fra fem meter.

NESTEN FULLSATT: Det var god stemning på Vålerengas hjemmebane, i hvert fall før kampstart. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Publikum gikk

Og i det 70. minutt gikk det fra vondt til verre for vertene. Et nytt frispark havnet igjen hos danske Salquist, som tredde ballen mellom beina til VIF-keeperen.

– Det er nesten uvirkelig at det utvikler seg til 0-3, men Vålerenga har blitt frustrerte og gir fra seg ballen etter overganger. Da er Lillestrøm nådeløse, poengterte Skullerud på TV-sendingen.

På tribunen reiste flere seg og gikk.

De gikk da glipp av at Fitim Azemi ble sendt av banen etter å ha fått sitt andre gule kort. Eller at Lillestrøm tok sesongens første borteseier.

– Vi har snakket om at Vålerenga var store favoritter, og vi kunne bare gjennomføre kampplanen. Det gjorde vi til punkt og prikke. Perfekt, sier Lehne Olsen til NRK.