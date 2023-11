Øyre Slind sikret seier etter thriller

Hovland var i seierskampen - så slo han i vannet

Viktor Hovland sikret en ny topplassering i finalen i DP World Tour (tidligere europatouren). Det til tross for en turneringspause på seks uker.



Da nordmannen slo ut på sitt site hull i turneringen, lå han to slak bak lederen. Dermed måtte Hovland gamble på det siste hullet. Med sitt andre slag gikk han for green, men ballen ble litt for kort og endte dermed i vannet.



Hovland måtte droppe ballen og endte hullet med par. Nordmannen endte likevel på andreplass i turneringen, 19 slag under par.



Danske Nicolai Højgaard vant turneringen, 21 slag under par.