Overlegene NM-gull til Wiklund og Kongshaug på 1500 meter

Tottenham fosser videre - leder Premier League med fem poeng

Ange Postecoglou kom til Tottenham i sommer og har på kort tid virkelig funnet rytmen i London. Fredag vant de borte mot byrival Crystal Palace, noe som gjør at de står med hele 26 poeng på de ti første kampene i sesongen - åtte seirer og to uavgjorte.

Med det er de fem poeng foran de nærmeste konkurrentene, Manchester City og Arsenal. Alle de andre lagene på øvre halvdel av Premier League-tabellen har spilt én kamp mindre enn Tottenham.

Fredag var det et selvmål fra Joel Ward og en scoring fra Heung-min Son som sørget for at Tottenham vant.

Jordan Ayew reduserte tre minutter på overtid og sørget for noen spennende avslutningsminutter, men utligningen kom aldri. Dermed ble det 2-1 til Tottenham.

Tottenham har vunnet den engelske ligaen to ganger tidligere, sist i 1961.

– Når folk spør meg om de er med i tittelkampen, så er jeg avventende, men for en strålende posisjon å ha, sier Sky Sports-ekspert Jamie Carragher.

I helgen skal Arsenal spille hjemme mot Sheffield United, mens Manchester City skal spille borte mot byrival Manchester United.