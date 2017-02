Overlegen Falla i VM-prologen

Artikkelen oppdateres!

– Dette er lovende, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn etter at Falla endte over to sekunder foran nest raskeste kvinne i sprintprologen.

Den regjerende OL-mesteren fryktet «bingoløyper», men imponerte i de løse sporene i Lahti. Den finske skiskytteren var nest raskest mens slovenske Katja Visnar fulgte som nummer tre.

Kathrine Harsem endte som nummer sju, Marit Bjørgen åtte, Heidi Weng 14 og Ingvild Flugstad Østberg 25. Alle de fem norske jentene er videre, men Østberg slet tungt og endte hele ni sekunder bak Falla.

– Jeg synes det er bra av de fleste, selv om Ingvild leverer sin dårligste prolog på mange år. Vi fryktet det verste på et tidspunkt, sier trener Roar Hjelmeset.

– Kathrine Harsem har virkelig bevist at hun fortjener denne plassen, sier NRKs ekspert Fredrik Aukland.

Harsem går i heat 1 i kvartfinalen, Falla i heat 2 mens Bjørgen, Weng og Østberg møtes i det femte og siste heatet.

– Det er nå det starter, sier Marit Bjørgen foran kvartfinalen og beskriver føret i Lahti som «lim».