Ørjan Håskjold Nyland forlenget med Sevilla – signerte ny toårskontrakt

Petter Solberg gjør comeback

Den norske motorsportprofilen Petter Solberg gjør comeback, bekrefter han overfor NRK.

Fem år etter at han la opp har Solberg bestemt seg for å stille opp i EM-runden i Rally Karlstad om tre uker.

Solberg fikk påvist sykdommen sarkoidose i 2017. Den satte sitt preg på lunger, syn og energi, og i 2019 valgte den norske rallyprofilen å legge opp.

Nå er sykdommen så godt som borte og Solberg hevder han er i sitt livs form.

– Jeg er i toppform, har mye energi og trenger å få kjøre. Det er det jeg er god på, eller var, sier en lattermild Solberg til NRK.

Nordmannen har trent seg opp, og tester fra sykehuset viser lite eller ingen tegn til sarkoidose.

– Det har sittet langt inne, men jeg har jobbet hardt for å komme dit jeg er i dag, sier han.

Solberg har blitt 49 år, men tviler ikke på at han fremdeles har fart i blodet:

– Drømmen er podium (pallen) under Rally Karlstad. Og går det bra der kan hva som helst skje fremover. Jeg har flere tilbud, så får vi se. Det avhenger litt på hvordan det går i Karlstad. Show, det blir det i allefall, lover Solberg.

Han har allerede en sterk karriere å se tilbake på. I rallycross vant han VM i 2014 og 2015. I rally ble han verdensmester i 2003.

Rettelse: NRK skrev i et nyhetsvarsel at Solberg er 50 år. Det riktige er at han er 49 år.