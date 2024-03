– Akkurat da var det et helvete å stå i.

Det sier rallysjåfør Oliver Solberg om inngangen han hadde på 20-årene, og som forklarer valget han nettopp har tatt.

Stortalentet gjorde seg tidlig bemerket i sporten, og allerede som 15-åring hadde han sin egen dokumentar og flere topprestasjoner.

Men så kom den brutale nedturen.

Nettopp derfor konkurrerer han kun på nivå to i rally-VM i år. Slik hadde det ikke trengt å være. Før sesongstart fikk nemlig 22-åringen et tilbud fra Ford om å kjøre i den øverste klassen.

Han takket nei.

TØFT VALG: Hvilket nivå? Det er det store spørsmålet for Oliver Solberg som kunne kjørt både i Rally 1 og 2. Foto: Jørgen Terland Gundersen / NRK

– Psykologer, det er det dummeste

Sist gang han fikk en lignende mulighet, takket han ja til et sete i toppklassen. Det endte med psykologbesøk.

Brutte løp, krasj, bil-trøbbel og et stort press sørget for at livet på toppnivå ble en eneste stor mental påkjenning.

– Sånn har vel aldri noen i hele familien sett meg. Jeg har jo alltid vært sånn at «fader, psykologer, det er det dummeste.» Men jeg gikk faktisk til en psykolog en gang, i 30 minutter, forteller en ufiltrert Solberg til NRK.

– Det var alt jeg trengte, fortsetter han.

– Men hva skjedde i de 30 minuttene?

– Jeg gikk dit i 30 minutter og tenkte, «faen, jeg må i hvert fall prøve, da.» Jeg fant ikke ut av det selv. Da tenkte jeg, jeg må i hvert fall inn der og stille spørsmålene jeg lurer på.

TRYGT: Sofa-utsikten over de svenske skoger er et trygt sted å tenke. Foto: Jørgen Terland Gundersen / NRK

I retrospekt innrømmer Solberg at han som 20-åring ikke var helt klar for det som ventet i Hyundai. Feil plass og feil tid gjentas flere ganger.

– Jeg lærte jo ekstremt mye under den perioden, sier han, og utdyper at han først skjønte hvor mye han hadde lært, da han var ute av det.

Oppholdet endte med sparken, og i fjor kjørte han i en Skoda på nivå to. Der blir han altså en sesong til.

Årsaken bak valget

For mange kan valget virke rart, men for Solberg var det åpenbart da han kjente på magefølelsen. Selv om opprykket fristet, hadde Skoda et ess i ermet. De kunne nemlig tilby de samme sportslige betingelsene som gjorde Andreas Mikkelsen til verdensmester i fjor.

VERDENSMESTER: Norske Andreas Mikkelsen vant Rally 2 i Skoda i fjor, nå kjører han i toppklassen. Foto: Valery Hache / AFP

Sesongen har allerede startet bra med en overlegen seier på hjemmebane i Rally Sverige i februar. Nå håper han å fortsette trenden ut året.

– Jeg manglet kanskje det teamet bak til å gi meg det siste lille som manglet til å fighte om seier i fjor. Nå føler jeg at jeg har hele den pakka.

Og på spørsmål om sist besøk i toppklassen også har en innvirkning på årets valg:

– Ja, ja. Helt klart.

Solberg oppsummerer at han ble mer moden og selvstendig, og at lærdommen er noen av flere ting som har spilt inn på det tøffe valget.

– Det var ikke enkelt, nei, det er helt klart. Det var 50/50. Det kunne gått begge veier.

Trofé fra Rally Sverige. Trofé fra Rally Chile. Trofé fra Rally Portugal. Trofé fra Rally Japan.

Får støtte

Også fjorårets Rally 2-vinner, Andreas Mikkelsen, forstår at valget til Solberg er tøft.

– For alle de som kjører rally og har ambisjoner, er det ett sted å være. Og det er i Rally 1.

Men han legger også til at det avhenger av hva slags tilbud man har fått, og fra hvem man har fått det fra.

Solberg fikk et tilbud om å kjøre i Ford – et av tre lag i toppklassen.

Norske Mikkelsen peker på at Ford skiller seg ut fra de to andre lagene:

– I Ford er det litt annerledes, der må man som regel ha med seg penger for å kjøre.

I Hyundai og Toyota derimot, får man ofte betalt for å kjøre, ifølge Mikkelsen.

Han tror Solberg har tatt rett valg, og gir han gode muligheter til å kjempe om seieren i Rally 2 i år.

Mikkelsen har selv rykket opp til toppklassen i år og kjører for Hyundai i mesterskapet.

Solberg får og støtte av Viaplays motorsportekspert, Atle Gulbrandsen.

EKSPERT: Atle Gulbrandsen syntes Solberg har tatt et lurt valg. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg tror det er veldig lurt av Oliver å ta et år til i Rally 2. Det å kjøre i den nest høyeste klassen, ha mindre press, fokus på å fullføre løpene, få gode resultater og enda mer erfaring.

Og til tross for at Solberg takket nei i år, er eksperten klinkende klar i talen om en eventuell fremtidig retur til toppen:

– Den sjansen kommer, det er jeg helt sikker på.