OL-håpet ute for knust Berge: – Jeg er bare tom

Håndballen tror på OL-vaksine

Håndballpresident Kåre Geir Lio har stor tro på at norske OL-utøvere reiser vaksinerte til Tokyo. Han mener IOCs tilbud om vaksinehjelp er en svært god ordning.

Håndballpresident Lio sier han forstår at koronasituasjonen krever at ulike hensyn må vektes. Samtidig mener han det er gode argumenter for at det må finnes rom for å vaksinere Tokyo-farerne.

– Koronasituasjonen er krevende for alle, og alle har sine behov. Det skjønner vi. I et fem års løp mot OL, der vi skal delta med 200 personer, kjenner jeg på at det blir mest riktig at disse (OL-troppen) av hensyn til seg selv, andre utøvere og arrangøren kan stille så i orden som mulig. Det tror jeg folk har forståelse for, sier Lio til NTB.