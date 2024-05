Nyland får ny sjef – Sevilla på trenerjakt igjen

Hauger rett ut i kaosstart i Imola

Dennis Hauger var involert i en krasj med mange biler rett etter start i lørdagens Formel 2-sprintløp i italienske Imola.

Etter at et par av bilene like foran Hauger krasjet i hverandre, kjørte Hauger rett ut på høyresiden av banen. Der sto det allerede en bil, og Hauger smalt inn i veggen.

– Det var bare uflaks. Han prøvde å komme seg unna trøbbel, så havnet han bak en av disse bilene som ble stående ute på gresset, sier Viaplay-ekspert Stein Pettersen.

Hauger ble stående igjen med ødelagt frontvinge og det høyre bakhjulet sto skjevt. Han var én av totalt fem førere som måtte bryte løpet etter den tidlige krasjen.

Nordmannen hadde 13. beste startposisjon i lørdagens sprintløp, og vil ha det samme i søndagens hovedløp.

Etter de tre første rundene av sesongen lå Hauger på tredjeplass i Formel 2-sammendraget med 41 poeng. Zane Maloney leder med 62 poeng, mens Paul Aron på andreplass har 47.