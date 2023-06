Ny verdensrekord på 1500 meter kvinner

Sterk borteseier i Fiorentinas generalprøve

Onsdag spiller Fiorentina for serieliga-trofeet når de møter West Ham. I generalprøven mot Sassuolo seiret de 3-1.

Arthur Cabral, Riccardo Saponara og Nicolas Gonzalez scoret målene i den sterke borteseieren. Domenico Beraris Sassuolo-mål ble bare av det trøstende slaget.

For vertenes del hjalp det ikke at Ruan og Rogeri fikk hvert sitt røde kort og at Sassuolo dermed avsluttet kampen med ni mann.

Dette var disse to klubbenes siste seriekamp for sesongen. Fiorentina ender trolig på en 8. plass, mens Sassuolo akkurat nå er på 13. plass.

Emil Konradsen Ceïde spilte fra start for Sassuolo, men ble byttet ut i det 58. minutt. Kristian Thorstvedt var ikke i troppen.