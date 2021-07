Ny RBK-seier etter tung periode

Hovland endte på delt 12.-plass

Viktor Hovland gikk en bogeyfri sisterunde av The Open søndag. Han gjorde fire birdier og havnet på seks slag under par totalt. Collin Morikawa vant.

Etter at Hovland hadde varierte prestasjoner på de tre første rundene, gikk han ut i hundre på fjerderunden og spilte seg inn i foreløpig topp ti.

Hovland hadde flere gode birdiemuligheter tidlig på runden, men ballen strøk hullkanten både på hull én, to og tre. Alle endte med par.

På hull fire skulle det løsne. 23-åringen vartet opp med et fint innspill på greenen og kunne enkelt legge ballen i koppen.

Etter nye par på både hull fem og seks fikk Hovland en ny mulighet for birdie på banens første par fem-hull. Den sjansen lot han ikke gå fra seg.

Med to nye birdier på hull 14 og 18, og med par på de resterende, betyr det at nordmannen endte The Open på seks slag under par totalt. Hovland endte på delt 12.-plass.