Bessebergs arvtaker fikk firedoblet lønnen

Det var under kongressmøtet i november 2020 at beslutningen om lønnsøkning på 90.000 euro ble tatt.

Olle Dahlin, som tok over som president i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) etter Anders Besseberg, fikk firedoblet lønnen.

Besseberg hadde 30.000 euro i årslønn som president.

Kongressen ga tommel opp for 120.000 euro i lønn til Dahlin. Det tilsvarer en årslønn i overkant av 1.2 millioner norske kroner etter dagens kurs.

– Jeg er tilfreds med min lønnssituasjon, sier nåværende president Dahlin til NRK.

VINNEREN OG PRESIDENTEN: Her er IBU-president Olle Dahlin (t.h.) avbildet med Johannes Thingnes Bø etter at han vant verdenscupen sammenlagt og fikk trofeet i Holmenkollen i 2019. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Blant argumentene for lønnsøkningen er å bevare uavhengigheten til IBU-presidenten, skriver forbundet i møteprotokollen.

Generalsekretæren i IBU, Niklas Carlsson, nekter for at lønnsøkningen har noe med å sikre IBU-presidentens integritet.

– Beslutningen var rettet mot fremtiden for å sikre at flere kan ha muligheten til å bli president og at presidenten ikke skal kunne bli lettere å påvirke i et aspekt av det dere belyser, sier Carlsson til NRK.

«Korrupsjonssikker» lønn var ikke tema

Lønnsøkningen kom to år etter at Anders Besseberg ble beskyldt og anklaget for korrupsjon og for å hjelpe Russland med å skjule doping.

Siden april 2018 har østerriksk og norsk politi etterforsket anklager om doping, bedrageri og korrupsjon i IBU. Økokrim opplyser til NRK at Besseberg er siktet for grov korrupsjon og at straffesaken fortsatt er under etterforskning.

Torsdag kom den uavhengige IBU-rapporten som har sjokkert skiskytterverden, som NRK omtalte først.

I den påstås det at Besseberg ble «kjøpt» av russiske ledere med gratis prostituerte, luksusklokker, ferier og jaktturer i Russland. Besseberg har gjennom sine advokater avvist samtlige påstander.

SIKTET: – Jeg har ikke mottatt en krone fra russerne, sa Besseberg til NRK i 2018, da politiet var i gang med etterforskningen mot nordmannen. Foto: Yasmin Sunde Hoel / NRK

Generalsekretæren sier at hovedargumentet for firedoblingen i lønn er at dette er en krevende fulltidsstilling. I løpet av et år har IBU-presidenten rundt 220 reisedøgn.

Ifølge Carlsson har IBU-presidenten en lavere årslønn sammenlignet med lignende stillinger i andre internasjonale forbund.

– Man kan spekulere i om lønnen er satt for å hindre fristelser, men dette var ikke et tema for oss i styret. Det viktigste vi har gjort er å utvikle og åpne organisasjonen og ha en tydelig integritets-kodeks, sier Carlsson.

VIKTIGERE GREP: Niklas Carlsson, generalsekretær i IBU, sier firedoblingen i lønn til presidenten er fremtidsrettet. Foto: Liv Grete Skjelbreid / NRK

Han legger også til at det er opprettet tydeligere regler for å sikre uavhengighet og eventuelle fristelser for bestikkelser og korrupsjon. Blant annet kan man ikke ta imot gaver som har en større verdi enn 70 euro.

– Fornuftig å løfte nivået

– Vi hører om pampevelder i internasjonale sportsorganisasjoner og et gavenivå som står helt utenfor alle proposisjoner og avviker tydelig fra verdier vi forbinder med idretten. Så denne kompensasjonshevingen vil ikke konkurrere med de gavene de kan få i den verdenen.

Det sier professor ved NHH Tina Søreide til NRK. Hun har doktorgrad i korrupsjon og jobber som forsker ved Norges Handelshøyskole.

MER MOTIVERT: Økte lønninger til «riktige» nivå kan føre til motivasjonsøkning, mener korrupsjonsekspert Tina Søreide. Foto: Christian Lura / NRK

Søreide mener denne lønnsøkningen er fornuftig og på ingen måte unormalt høy sammenlignet med lignende verv.

– Økningen av lønnen er klok for å etablere en ny kultur, men det viktigste er de regler de har om hvilke gaver man kan motta, unngå interessekonflikter, ha skikkelige kontrollettersyn og ha ordentlige varslingskanaler, sier Søreide.

Forslaget om lønnsøkning til IBU-president Dahlin ble enstemmig vedtatt på kongressmøtet i november. Norges Skiskytterforbund med president Arne Horten var også på plass under dette møtet. Han forsvarer Dahlins firedoblingen i lønn.

– Det er en fair og normal lønn i et internasjonalt verv, sier Horten til NRK og fortsetter:

– Det er kanskje ikke alle internasjonale idretter som klarer å diskutere lønningen så åpent som dette, men det klarer vi her. Vi hadde ingen betenkeligheter med å akseptere denne lønnen, sier Horten.

TILFREDS: President i Norges Skiskytterforbund, Arne Horten, mener lønnsnivået samsvarer med arbeidspresset. Foto: Sondre Hensema Eriksen / Norges Skiskytterforbund

– Rimelig lønn

IBU-president Dahlin avviser samtlige påstander om at lønnen er satt for å hindre forsøk på korrupsjon. Han mener at lønnsnivået samsvarer med lignende verv og arbeidsmengden den innebærer.

– Er det mindre fristende å motta bestikkelser med denne lønnen?

– Det handler jo ikke om det i det hele tatt.

– Hva handler det om da?

– Det er å få en rimelig lønn for den jobben som legges ned, og også i forhold til godtgjørelse andre presidenter i andre internasjonale forbund får.

– Føler du at din lønning samsvarer med arbeidet du legger ned?

– Ja, jeg er tilfreds med lønningen jeg får, sier Dahlin til NRK og samtidig poengterer at det er styret som har bestemt lønningsnivået.