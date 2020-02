– Det er helt ubeskrivelig. Det her kom litt uventet, egentlig. Jeg har alltid hatt troen på at denne dagen skulle komme, men at den kom nå er et sjokk. Hjertet dunker helt vilt nå. Jeg er litt skjelven, sier en tydelig forbauset Timon Haugan.

23-åringen har deltatt i verdenscuprenn for Norge helt siden 2017, men har stort sett endt et godt stykke nede på resultatlisten.

Haugan har jobbet i årevis for å nå verdenstoppen, men hadde ikke trodd han skulle greie det allerede nå. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Men i 2020 har noe skjedd. I januar sikret han foreløpig karrierebeste da han tok en 12.-plass i slalåm, og det hintet kanskje om sensasjonen som skjedde i dag: Haugan kom på pallen for første gang i karrieren.

Dårlige forhold

Mange av de andre slet med forholdene i Chamonix, og nærmere 30 løpere brøt rennet.

En som overhodet ikke slet, var altså norske Haugan. Fra sent startnummer og i kraftig oppkjørte løyper leverte han en strålende førsteomgang, og ble da nummer 11.

Men han leverte en enda sterkere andreomgang, og tok en soleklar ledelse da han kom i mål. Slik så det ut:

Haugans superomgang

Samtidig fortsatte konkurrentene som fulgte etter å kjøre ut og slite med forholdene, og én etter én havnet de bak Haugan på resultatlista.

NRK-ekspert Kjetil André Aamodt utbrøt til slutt:

– Dette kan bli en helt vanvittig dag!

Det fikk Aamodt rett i, for til slutt var det klart: Kun Clément Noël kjørte raskere enn Haugan. Dermed ble det andreplass og karrierens første pallplass.

– Et helt fenomenalt resultat, sier Aamodt.

– Får betalt

Men hvem er egentlig Haugan? Det kan han kanskje svare på selv.

– Jeg er en gutt fra Oppdal som elsker å stå på ski. Det har jeg gjort siden jeg var seks, syv år, og målet har alltid vært å komme opp i verdenstoppen. Og det er jeg i dag. Det har vært hard jobbing i mange år, og det får jeg betalt for i dag, sier han.

Haugan har stått på ski siden han var seks, syv år gammel. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Aamodt sier han lenge har lagt merke til hvor seriøst Haugan har jobbet.

– I dag, hvor det var så vanskelige forhold hvor det slo gjennom litt på isen, så var det Timon som egentlig behersket det best av nesten alle. Han har startnummer 33, og er bare to tideler unna seieren. Det var utrolig moro, og det er så fortjent, sier den tidligere toppalpinisten, og legger til:

– Det er alltid godt å se folk som har stått på. Han har ikke hatt mye ressurser i oppveksten, den gutten der. Det er imponerende.

Henrik Kristoffersen var på forhånd et av de norske håpene, men han kjørte ut i den første omgangen. Sebastian Foss-Solevåg leverte også sterkt, og ble til slutt nummer seks.

Jonathan Nordbotten klatret fra 23.- til 12.-plass. Han var i mål 0,75 sekunder bak seiersherren Noel.