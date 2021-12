NRK erfarer: Klaveness innstilt som ny fotballpresident

Den tidligere landslagsprofilen har siden 2018 vært elitedirektør i NFF.

– Klaveness har blitt bedre og bedre i sin nå veldig operative rolle. Og hun har blitt viktigere og viktigere for Norges Fotballforbund, der hun ikke må drive så mye politikk, sier Saltvedt, men legger til:

– Det at hun er villig til å ta denne rollen, tyder på at hun føler hun har noe å bidra med, det er jeg sikker på, sier han.

Det var TV 2 som første meldte at Klaveness er innstilt som ny president.

Ifølge kanalen skal valgkomiteens valg ha kommet overraskende på mange, og navnet til Klaveness kom sent inn i debatten. Hun fremstår imidlertid som en sikker vinner, skriver TV 2.

NRK har foreløpig ikke lyktes å få en kommentar fra Klaveness. Til TV 2 sier hun at hun ikke ønsker å kommentere saken.

– På tide

PÅ TIDE: NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener det er på tide at NFF får en kvinne som president. Foto: ALEM ZEBIZ / NRK

Den nye fotballpresidenten skal velges på forbundstinget i mars neste år. Dersom valget faller på Klaveness, blir hun tidenes første kvinne i vervet.

Saltvedt er ikke i tvil om at hun vil få rollen.

– Fotball-Norge kommer aldri til å si nei til å få sin første kvinnelig president. Det er lenge før man kunne trodd, men det er på tide, sier Saltvedt.

Klaveness har siden 2018 jobbet som elitedirektør i NFF.

– Det virket som hun hadde blitt «bedøvet» av systemet i starten, men Klaveness er først og fremst en særdeles klok og intelligent kvinne. Hun brukte tiden på å bli kjent med et system der det er ganske heftig motstand mot endringer og nye måter å tenke på, mener han.

Tar ikke gjenvalg

Torsdag ble det kjent at Terje Svendsen ikke tar gjenvalg for en ny periode som NFF-president. Han har sittet i vervet siden 2016 da han tok over for Yngve Hallén. Han ble sist gjenvalgt på fotballtinget i mars 2020.

– Jeg har likt jobben utrolig godt. Det har ikke vært mangel på krevende saker, alt fra åpenhetsdebatt, reiseregninger til pandemi og VM i Qatar. Etter seks år er det på tide å slippe nye krefter til, sier Svendsen i en pressemelding fra NFF.

GIR SEG: Terje Svendsen gir seg til våren etter seks år som fotballpresident. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– Selv om Svendsen virker som en flink og hyggelig mann, er han en representant for en tradisjon som har fått levd lenge nok, og han har heller ikke klart å markere seg i veldig viktig diskusjoner i norsk fotball de siste årene, sier Saltvedt.

Han mener det er positivt for Fotball-Norge at det er Klaveness som nå tar over.

– Hun er en helt annen kapsitet og er veldig mye tydeligere når hun uttaler seg, sier Saltvedt.

– Det var veldig tydelig at et maktskifte hadde inntruffet da Klaveness måtte avbryte mammaperm for å gå inn og rydde opp da de ikke klarte å rydde opp selv rundt innreiserestriksjonen høsten 2020.

Utdannet jurist

Klaveness er jurist av utdannelse og jobbet som spesialrådgiver i Norges Bank før hun begynte i NFF i 2018. Hun har også mangeårig bakgrunn som advokat og har vært dommerfullmektig i Oslo tingrett.

SPILLER: Lise Klaveness fikk med seg 73 landskamper for Norge. Foto: Erlend Aas / NTB

Klaveness kommer fra Meland nord for Bergen og debuterte på øverste nivå i norsk fotball som 16-åring for Sandviken i 1997. Hun fikk med seg kamper i toppserien for fem ulike klubber.

Mellom 2002 og 2011 fikk hun med seg 73 landskamper for Norge. I tillegg spilte hun i 2006 og 2007 for svenske Umeå og ble seriemester begge årene.

Saltvedt mener det er perfekt timing at nyheten om innstillingen kom nå.

– Byen Bergen trengte en positiv fotballnyhet akkurat i dag, sier han.