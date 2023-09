– Jeg syns det er litt stakkarslig å gå rett på det at «å, det er respektløst», sier Henrik Ingebrigtsen til NRK etter torsdagens Diamond League-stevne i Zürich.

Han refererer til det som skjedde på pressekonferansen dagen før. Der ble den nybakte verdensmesteren på 1500-meter, Josh Kerr, konfrontert med uttalelser Jakob Ingebrigtsen hadde kommet med.

FORSVARER LILLEBROR: Henrik Ingebrigtsen. Foto: AP

Etter VM-gullet på 5000-meteren, ble nemlig Ingebrigtsen spurt om han var revansjesugen etter å ha blitt slått av Kerr på 1500-meteren.

Da svarte den seiersvante nordmannen:

– Nei. Han var bare «the next guy».

På norsk: Bare «den neste i rekken».

– Sa han at jeg var «the next guy»?

– Hvis jeg ikke hadde løpt finalen, ville han sannsynligvis vunnet. Det er sånn jeg ser løpet. Selvfølgelig, hvis du snubler og faller, vinner noen andre løpet. Han var bare «the next guy», gjentok Ingebrigtsen, som selv etter gull på 5000 var skuffet over at sykdom hindret ham fra å løpe opp mot sitt beste i VM.

– Sa han at jeg var «the next guy»? spurte Kerr da han onsdag ble konfrontert med uttalelsen.

Det bekreftet journalisten som hadde stilt spørsmålet. Da påpekte Kerr at følelsene kan løpe løpsk i intervjusonen.

– Han kan være respektløs overfor meg, det går bra, jeg har fortsatt VM-gullet, og jeg kommer til å være verdensmester de to neste årene uavhengig av hans kommentarer, sa Kerr.

Men så fortsatte han:

– Selvfølgelig elsker jeg ikke respektløse kommentarer, dere vet jeg har jobbet hardt for å komme meg i denne posisjonen, og jeg slo ham den dagen. Men hvis det er den veien han vil gå, er det greit for meg, jeg bryr meg ikke om det.

– Ekstremt respektløst

Etter pressekonferanse forklarte Kerr til NRK at han ikke selv hadde hørt uttalelsene fra Ingebrigtsen. Likevel skjerpet han kritikken.

– Hvis han kom med slike kommentarer, er det ekstremt respektløst, sa briten.

SLÅTT: Yared Nuguse satte Josh Kerr på plass i Zürich. Foto: AFP

– Han har ikke vunnet et stort mesterskap på et par år og må respektere årets mester. Det koker ned til ett løp i år, og det vant jeg, la han til – med referanse til at Jakob Ingebrigtsen også i fjor måtte se seg slått av en brite i VM-finalen på favorittdistansen 1500-meter. Den gang av Jake Wightman.

I Zürich måtte for øvrig Kerr ta til takke med en andreplass på 1500-meteren, slått av Yared Nuguse. Jakob Ingebrigtsen løp verken den øvelsen – eller 5000-meteren.

– Hårsårt

Den løp derimot storebror Henrik. Etter niendeplassen bekrefter han at han har fått med seg onsdagens uttalelser fra Kerr, som han altså kaller «stakkarslige».

– Det er litt hårsårt, syns jeg, at han sitter litt på en høy hest. Men det blir fort sånn. Det letteste forsvaret er bare sånn «å det var frekt», sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.

Så påpeker han at det kommer to store mesterskap neste år.

De gir imidlertid ikke Jakob Ingebrigtsen muligheten til å ta sitt første VM-gull på 1500 meter. Både i EM og OL er han tittelforsvarer på distansen.