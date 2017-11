Northug stakk fra sesongåpningen i Sverige

- Jeg har vært her i Bruksvallarna ei uke, fått testet ski og trent bra med flere hardøkter. Men nå drar jeg hjem til Trondheim for å forberede meg til sesongåpningen på Beitostølen neste helg, sier Northug til TV Sporten.

Avlysningen kommer som en overraskelse, men trener Stig Rune Kveen mener ifølge nettstedet at det ikke ligger noen dramatikk bak avgjørelsen, og at Northug ønsker å spare på kruttet til neste uke.

Pappa John Northug utdyper avgjørelsen.

– Han føler det går litt opp og ned. Han har hatt en veldig fin samling nå i Bruksvallarna, og så følte han at det ikke passet med en hardøkt i dag, sier Northug senior til NRK.

– Det er fornuftige vurderinger som er gjort, så han ikke kjører for hardt.

Formen til Northug jr etter høydesamlinger er «helt normal» ifølge faren. I fjor gikk Mosvikløperen på en rekke formsmeller, og det kom seinere fram at han var kraftig overtrent etter et høydeopphold før sesongstart.

Må ikke være i toppform neste helg

Nå har langrennstrener Tor Arne Hetland lagt press på at Northug leverer i sesongåpningen. Det er også blant grunnene til at svenskene ikke får se ham på startstreken.

– Han har fått press på seg neste helg. Er han klar til det?

– Det er det som er målet, og det derfor man vurderer opplegget. Han må vise at han er i god form, men ikke at han er i toppform, for da ødelegger han sesongen igjen, sier Northug senior.

Det blir nok en skuffelse for de frammøtte, for Team Northug har skapt en del virak og forventning med sine planer om å stille i den svenske «Tre Kronor»-drakten. Planene utløste en rekke medieoppslag i uka som var, og Northug har vært det store trekkplasteret for arrangørene.

Ifølge den svenske avisa Aftonbladet plukket Northug opp et startnummer i morges, og forsvinningen kom som en stor overraskelse på arrangørene.

– Oi, det visste jeg ingenting om, sier rennleder Mikaela Sundbaum når Aftonbladet ringer.

LES OGSÅ: Northug dropper blågul drakt: – Skal oppføre oss på en bra måte

Saken oppdateres.