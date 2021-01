24 år gamle Mons Røisland tok sølv i slopestyle i X Games. Han var sist ut i tredje runde, og avsluttet med en backside 1260 på siste hopp.

– Der klaffer alt for Mons, sa ekspertkommentator Silje Norendal.

Det var Dusty Henricksen som stakk av med seieren foran Røisland, mens norske Marcus Kleveland endte som nummer fem i Aspen.

Snytt for gull?

Men både Røisland og Kleveland mener at de burde fått bedre plassering. Røisland mener at hans siste runde burde holde til gull.

– Jeg skal være ærlig at jeg trodde jeg havnet på toppen av pallen da. Jeg kan vel ikke si det er skuffende med sølv, men godfølelsen var altfor bra, sier Røisland til NRK.

– Alle i bunnen mente i hvert fall at det skulle være førsteplass, legger Kleveland til, som står ved hans side i NRK-intervjuet.

Silje Norendal forstår skuffelsen hos Røisland.

– Vi får ta den andreplassen vi fikk i dag, men jeg skjønner at Mons er litt skuffa. Han hadde kanskje dagens beste runde og gjorde veldig mye riktig.

Landslagssjef Marius Håker forteller at laget jublet etter dagens slopestyle. Han mener at de hadde sin beste runde for hele uken.

– Mons presterte på et helt annet nivå. Han hadde to av de største rotasjonene som ble gjort i løypa og det er egentlig ingenting å ta ham på. Vi var helt sikre på at han hadde vunnet, og det var flere av de utenlandske kjørerne som sto og så på også, sier Håker til NRK.

– Burde tatt tredjeplass

Også Kleveland mener at han burde blitt plassert høyere. Han trodde at hans innsats holdt til pallplass.

– Jeg landet i hvert fall andre runde mye renere enn første. Jeg trodde at det var ganske sikker medalje der. Da jeg havnet på femteplass, så er det ganske bittert, sier Kleveland.

Her mener også ekspert Silje Norendal at han ble bortdømt. Hun synes litt synd på ham.

– Han var tilbake etter to års skade og hadde lyst til å vise seg frem. Det synes jeg også han gjorde, men han ble bortdømt i våres øyne. Han burde nok hatt tredjeplassen i dag. Det er kjipt, men det er en dommersport, sier hun.

Det samme skjedde også på fredag. Da ville gullvinneren egentlig gi sin medalje til Kleveland, fordi han også mente avgjørelsen var feil.

– Jeg vet ikke hva jeg har gjort mot dommerne, men de liker meg tydeligvis ikke, sier han og flirer.

– Vi får satse på en bra Big Air i kveld, legger han til.

I natt skal både Kleveland og Røisland konkurrere i Big Air.